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Песков прокомментировал соглашение США и Турции по операции против курдских боевиков в Сирии

Песков прокомментировал соглашение США и Турции по операции против курдских боевиков в Сирии

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0:44   18 Октября 2019
Весь мир

Песков прокомментировал соглашение США и Турции по операции против курдских боевиков в Сирии

Песков прокомментировал соглашение США и Турции по операции против курдских боевиков в Сирии

Россия рассчитывает получить от Турции сведения по договоренностям Вашингтона и Анкары приостановить наступление в Сирии, сообщил РИА «Новости» пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее представитель Белого дома сообщил, что Турция и США договорились о прекращении огня в САР. Ожидается, что Анкара прекратит военную операцию, чтобы позволить курдским боевикам выйти в безопасную зону в течение 120 часов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль рассчитывает получить от Турции соответствующую информацию о договоренностях.

Ранее агентство Reuters сообщало, что соглашение о прекращении огня в сирийском Заевфратье распространяется лишь на треть пограничной зоны - между городами Тель-Абъяд и Рас-эль-Айн.

Накануне стало известно, что в Сенате США подготовлены новые санкции против России за поддержку властей Сирии.

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Автор: Олег Королев
#сша #сирия #турция #курды

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