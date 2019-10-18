Песков прокомментировал соглашение США и Турции по операции против курдских боевиков в Сирии

Россия рассчитывает получить от Турции сведения по договоренностям Вашингтона и Анкары приостановить наступление в Сирии, сообщил РИА «Новости» пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее представитель Белого дома сообщил, что Турция и США договорились о прекращении огня в САР. Ожидается, что Анкара прекратит военную операцию, чтобы позволить курдским боевикам выйти в безопасную зону в течение 120 часов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль рассчитывает получить от Турции соответствующую информацию о договоренностях.

Ранее агентство Reuters сообщало, что соглашение о прекращении огня в сирийском Заевфратье распространяется лишь на треть пограничной зоны - между городами Тель-Абъяд и Рас-эль-Айн.

Накануне стало известно, что в Сенате США подготовлены новые санкции против России за поддержку властей Сирии.