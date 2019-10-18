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0:24   18 Октября 2019
Россия

Всероссийские учения «Поиск детей - 2019» пройдут в Московской области, сообщает ФАН

Всероссийские учения «Поиск детей - 2019» пройдут в Московской области, сообщает ФАН

Учения для волонтеров подразделений Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям пройдут с 21 по 23 октября на территории Подмосковья. Об том сообщает ФАН.

Занятия, в которых будут участвовать более 65 руководителей и членов поисково-спасательных отрядов из пятнадцати субъектов РФ, будут проводить опытные нструкторы Российского университета спецназа (находится в Чечне). В учениях поучаствуют сотрудники МЧС, МВД, областной комиссии по делам несовершеннолетних, а также волонтеры движения «Джип Алерт».

Первые да днях курса будут выделены для теоретических занятий, практические занятия пройдут 23 октября на специальном полигоне.

Глава Попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена Мильска в интервью ФАН заявила о практической пользе предстоящих учений. Она отметила, что это уже третье в текущем году масштабное обучающее мероприятие для волонтеров, проводимое Национальным центром.

«В прошлом году мы провели обучение добровольцев в Чеченской Республике, где в течение двух недель волонтеры со всей страны получали знания по эффективной организации поиска пропавших детей и отрабатывали навыки на практике. В этом году мы приняли решение расширить проект по обучению волонтеров.» - рассказала Мильская.

Всероссийские учения «Поиск детей - 2019» пройдут в Московской области, сообщает ФАН

Председатель отметила, что первый курс был организован на Дальнем Востоке, в июле прошли масштабные учения ния для волонтеров на территории Красноярского края. Текущее мероприятие станет продолжением обучающей программы в Московской области.

Ожидается, что обучающий специализированный обучающий курс Российского университета спецназа пройдут более 65 человек из 15 регионов РФ. По их итогам слушателям будут выданы специальные сертификаты.

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Автор: Олег Королев
#поиск #пропавшие дети

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