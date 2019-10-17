Трамп поблагодарил Эрдогана, назвав его своим другом и «чертовски хорошим лидером»

Президент США Дональд Трамп выразил благодарность турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану за договоренность о перемирии, достигнутую на встрече с вице-президентом США Майком Пенсом.

В своей благодарности Трамп назвал Эрдогана «чертовски хорошим лидером» и своим другом, отметив также, что благодаря перемирию будут сохранены миллионы жизней.

Как сообщалось ранее в четверг, 17 октября, Эрдоган и Пенс договорились о перемирии длительностью в 120 часов в военной антитеррористической операции, которую Анкара проводит на севере Сирии, для того, чтобы курдские боевики могли отойти за пределы зоны безопасности – на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Если курдские вооруженные формирования YPG (Отряды народной самообороны) за указанное время не отойдут от турецкой границы на 30 километров, Турция, по условиям договоренности, возобновит против них военные действия.

Напомним, о начале военной операции против курдской террористической угрозы в сирийских приграничных районах Эрдоган объявил 9 октября. По его словам, целью операции является предотвратить террористическую угрозу, исходящую от курдских вооруженных бандформирований, а также освободить от них 30-километровую зону на границе Сирии и Турции, и переселить туда миллионы находящихся в Турции сирийских беженцев.

Трамп, как сообщалось, призывал Эрдогана отменить военную операцию и угрожал обрушить турецкую экономику.