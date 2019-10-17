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22:45   17 Октября 2019
Россия

Александр Дугин стал новым героем рубрики ФАН о российских патриотах

Александр Дугин стал новым героем рубрики ФАН о российских патриотах

Политолог, геополитик и философ Александр Дугин является одним из самых влиятельных российских интеллектуалов, к чьим идеям прислушиваются и на Родине, и за рубежом.

По мнению Дугина – идеолога концепции многополярного мира, Россия является единственным возможным противовесом гегемонии Соединенных Штатов Америки. Именно он – автор теории неоевразийства – стал новым героем рубрики Федерального агентства новостей (ФАН) «Образы российского патриотизма».

Как пишет издание, США еще в 2015 году ввели против Дугина персональные санкции, запретив ему въезд в страну. Причиной этого стали идеи, которые озвучивает философ: например, что Россия нуждается в новой политической теории, но либерализм и коммунизм на эту роль не подходят. Спасение России, по мнению Дугина, в консервативном пути развития, при этом тот факт, что Россия – это «страна суши», превращает ее в идеального оппонента для Штатов и Великобритании, которые традиционно являются морскими державами. Кроме того, он убежден, что Россия могла бы стать идеальным геополитическим противником для Запада, если сможет интегрировать бывшие советские республики в новый Евразийский союз.

По словам Дугина, введенные против него американские санкции нарушили его планы, так как он собирался читать в США лекции. Но своим убеждениям он из-за этого не изменил и остался преданным патриотом Родины.

«Русские начинают осознавать, что они находятся в мире не только в качестве пассивных объектов, но и субъектов истории. И чем больше мы демонстрируем свою заботу о русских и русскоязычных за пределами России, тем больше мы укрепляем наше общество, тем больше мы переходим из состояния пассивности, сна — наоборот — в мобилизованность», - говорит философ.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #сша #санкции #политика #общество #патриот

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