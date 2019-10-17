Стартовал прием заявок на участие в конкурсе «Молодые лидеры Рунета»

Российская ассоциация электронных коммуникаций(РАЭК) объявила о начале приема заявок на участие в интернет-конкурсе «Молодые лидеры Рунета», который призван помочь самореализации талантливых программистов и других специалистов IT-отрасли.

Принять участие в конкурсе смогут молодые люди в возрасте 18-35 лет имеющие как минимум двухлетний опыт руководящей работы в IT-компаниях и digital-агентствах, управления проектными командами, состоящими из трех и более человек, реализации масштабных проектов, а также создания и реализации инновационных продуктов и сервисов.

Об этом в четверг сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН), отмечая, что в ходе конкурса его участники смогут обменяться друг с другом имеющимся опытом, создать свой собственный бренд, используя медийную поддержку конкурса, публикации в СМИ и социальных сетях.

Как заявил в беседе с ФАН независимый аналитик и социолог Алексей Филиппов, участники конкурса, за счет активной раскрутки, действительно могут получить известность в кругах бизнесменов и программистов.

«Такие мероприятия позволяют раскрывать талантливых программистов, системных архитекторов, архитекторов баз данных, информационных аналитиков и других специалистов отрасли. Это становится особенно актуальным, когда видишь большой интерес общественности и власти к современным информационным технологиям вроде big data, искусственного интеллекта и так далее», - отметил Филиппов.

И в будущем, по его словам, нынешние участники конкурса могут значительно помочь при изучении и продвижении в жизнь общества новых технологий.

Все участники конкурса, вне зависимости от того, кто дойдет до финала, а кто – нет, получат опят работы, полезные связи и известность. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку на участие на официальном сайте, которую нужно сопроводить своей фотографией и ссылкой на видеопрезентацию о своей профессии. Прием заявок закончится 20 ноября.