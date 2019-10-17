Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Александр Дугин стал новым героем рубрики ФАН о российских патриотах

Александр Дугин стал новым героем рубрики ФАН о российских патриотах

 Стартовал прием заявок на участие в конкурсе «Молодые лидеры Рунета»

Стартовал прием заявок на участие в конкурсе «Молодые лидеры Рунета»
Эрдоган и Пенс проводят переговоры в Анкаре

Эрдоган и Пенс проводят переговоры в Анкаре

Спикер Рады ответил ООН, что не может закрыть сайт «Миротворец» 

Спикер Рады ответил ООН, что не может закрыть сайт «Миротворец» 
Трамп поблагодарил Эрдогана, назвав его своим другом и «чертовски хорошим лидером»

Трамп поблагодарил Эрдогана, назвав его своим другом и «чертовски хорошим лидером»

 Чавушоглу заявил, что у курдских отрядов YPG будет изъято тяжелое вооружение

Чавушоглу заявил, что у курдских отрядов YPG будет изъято тяжелое вооружение
Александр Дугин стал новым героем рубрики ФАН о российских патриотах

Александр Дугин стал новым героем рубрики ФАН о российских патриотах

 Стартовал прием заявок на участие в конкурсе «Молодые лидеры Рунета»

Стартовал прием заявок на участие в конкурсе «Молодые лидеры Рунета»
Эрдоган и Пенс проводят переговоры в Анкаре

Эрдоган и Пенс проводят переговоры в Анкаре

Спикер Рады ответил ООН, что не может закрыть сайт «Миротворец» 

Спикер Рады ответил ООН, что не может закрыть сайт «Миротворец» 
Трамп поблагодарил Эрдогана, назвав его своим другом и «чертовски хорошим лидером»

Трамп поблагодарил Эрдогана, назвав его своим другом и «чертовски хорошим лидером»

 Чавушоглу заявил, что у курдских отрядов YPG будет изъято тяжелое вооружение

Чавушоглу заявил, что у курдских отрядов YPG будет изъято тяжелое вооружение
22:17   17 Октября 2019
Россия

Стартовал прием заявок на участие в конкурсе «Молодые лидеры Рунета»

Стартовал прием заявок на участие в конкурсе «Молодые лидеры Рунета»

Российская ассоциация электронных коммуникаций(РАЭК) объявила о начале приема заявок на участие в интернет-конкурсе «Молодые лидеры Рунета», который призван помочь самореализации талантливых программистов и других специалистов IT-отрасли.

Принять участие в конкурсе смогут молодые люди в возрасте 18-35 лет имеющие как минимум двухлетний опыт руководящей работы в IT-компаниях и digital-агентствах, управления проектными командами, состоящими из трех и более человек, реализации масштабных проектов, а также создания и реализации инновационных продуктов и сервисов.

Об этом в четверг сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН), отмечая, что в ходе конкурса его участники смогут обменяться друг с другом имеющимся опытом, создать свой собственный бренд, используя медийную поддержку конкурса, публикации в СМИ и социальных сетях.

Как заявил в беседе с ФАН независимый аналитик и социолог Алексей Филиппов, участники конкурса, за счет активной раскрутки, действительно могут получить известность в кругах бизнесменов и программистов.

«Такие мероприятия позволяют раскрывать талантливых программистов, системных архитекторов, архитекторов баз данных, информационных аналитиков и других специалистов отрасли. Это становится особенно актуальным, когда видишь большой интерес общественности и власти к современным информационным технологиям вроде big data, искусственного интеллекта и так далее», - отметил Филиппов.

И в будущем, по его словам, нынешние участники конкурса могут значительно помочь при изучении и продвижении в жизнь общества новых технологий.

Все участники конкурса, вне зависимости от того, кто дойдет до финала, а кто – нет, получат опят работы, полезные связи и известность. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку на участие на официальном сайте, которую нужно сопроводить своей фотографией и ссылкой на видеопрезентацию о своей профессии. Прием заявок закончится 20 ноября.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #общество #конкурс #рунет #раэк #программист #программирование

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...