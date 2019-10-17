Чавушоглу заявил, что у курдских отрядов YPG будет изъято тяжелое вооружение

Соединенные Штаты Америки согласились на условия, выдвинутые Анкарой, согласно которым у курдских Отрядов народной самообороны (YPG) будет изъято тяжелое вооружение.

Об этом в четверг вечером заявил глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Эта сделка включает в себя не только вывод террористов YPG, но также сдачи оружия и демонтаж их укреплений», - подчеркнул глава МИД Турции.

Ранее в четверг, 17 октября, Вашингтон и Анкара договорились о временном перемирии в зоне проведения военной операции на сирийско-турецкой границе. За время перемирия – 120 часов – курдские радикалы, должны отойти за пределы 30-километровой зоны безопасности на границе САР и Турции. Если они этого не сделают, Анкара возобновит антитеррористическую операцию и будет ее продолжать до отвода курских сил.

О начале антитеррористической операции в северных приграничных районах Сирии 9 октября заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, Турция не покушается на территориальную целостность Сирии, и преследует цель обезопасить себя от угрозы, исходящей от курдских вооруженных бандформирований. Также Турция намерена создать на границе с Сирией 30-километровую зону безопасности, в которую затем переселить более двух миллионов сирийских беженцев.