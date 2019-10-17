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 Пенс заявил, что демаркационная линия пройдет в 30 километрах от сирийско-турецкой границы

Пенс заявил, что демаркационная линия пройдет в 30 километрах от сирийско-турецкой границы
21:20   17 Октября 2019
Весь мир

Пенс заявил, что демаркационная линия пройдет в 30 километрах от сирийско-турецкой границы

Пенс заявил, что демаркационная линия пройдет в 30 километрах от сирийско-турецкой границы

Демаркационная линия, за которую в течение 120 часов перемирия должны быть отведены курдские военные формирования, будет проходить примерно в 30 километрах от границы Сирии и Турции.

Об этом в четверг заявил вице-презилент США Майк Пенс.

Напомним, ранее в четверг 17 октября Соединенные Штаты Америки договорились с Турцией о временном прекращении огня в зоне проведения военной операции Анкары на севере Сирии. Перемирие было заключено сроком на 120 часов, чтобы дать возможность курдским радикалам отойти за пределы 30-километровой зоны безопасности на сирийско-турецкой границе. В случае, если курды не отойдут на указанное расстояние, Турция возобновит военную операцию.

Антитеррористическая операция Анкары была начата 9 октября. Как заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, целью операции является устранение террористической угрозы, а также возвращение в САР из Турции примерно двух миллионов сирийских беженцев и их расселение на территории созданной вдоль границы зоны безопасности.

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Автор: Александр Люблинский
#сша #сирия #турция #курды #политика #перемирие #весь мир

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