Пенс заявил, что демаркационная линия пройдет в 30 километрах от сирийско-турецкой границы

Демаркационная линия, за которую в течение 120 часов перемирия должны быть отведены курдские военные формирования, будет проходить примерно в 30 километрах от границы Сирии и Турции.

Об этом в четверг заявил вице-презилент США Майк Пенс.

Напомним, ранее в четверг 17 октября Соединенные Штаты Америки договорились с Турцией о временном прекращении огня в зоне проведения военной операции Анкары на севере Сирии. Перемирие было заключено сроком на 120 часов, чтобы дать возможность курдским радикалам отойти за пределы 30-километровой зоны безопасности на сирийско-турецкой границе. В случае, если курды не отойдут на указанное расстояние, Турция возобновит военную операцию.

Антитеррористическая операция Анкары была начата 9 октября. Как заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, целью операции является устранение террористической угрозы, а также возвращение в САР из Турции примерно двух миллионов сирийских беженцев и их расселение на территории созданной вдоль границы зоны безопасности.