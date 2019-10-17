«Медуза», «Радио Свобода» и Би-би-си нарушили законы РФ, заявили в Госдуме

Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела России уличила ряд СМИ в нарушении российского законодательства. Об этом сообщил глава комиссии Василий Пискарев. Речь идет о СМИ, которые финансируются из-за рубежа: «Медуза», «Русская служба Би-би-си», «МБХ Медиа», «Голос Америки».

«Мы также сегодня обсудили вопросы с нарушением законодательства, которые были выявлены в других медиаресурсах иностранных, таких как как «Радио Свобода», «Настоящее время» (Current Time), «Медуза», «Русская служба «Би-Би-Си», «МБХ Медиа», «Голос Америки», — приводит слова Пискарева ФАН.

Пискарев заявил, что комиссия направит материалы в отношении вышеперечисленных СМИ в прокуратуру и Роскомнадзор. Эти ведомства должны принять меры реагирования.

Комиссия Госдумы провела заседание в четверг, 17 октября. На нем присутствовали также руководитель медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук и генеральный директор Федерального агентства новостей (входит в «Патриот») Евгений Зубарев. Они представили расследование ФАН «Анатомия протеста», в котором рассказывается, как запад с помощью незаконных акций, которые состоялись летом в Москве, пытался расшатать обстановку в России. В частности, журналисты обнаружили, что организаторов уличных акций консультировал сотрудник ЦРУ Стивен Секстон.