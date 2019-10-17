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Эрдоган и Пенс проводят переговоры в Анкаре

Эрдоган и Пенс проводят переговоры в Анкаре

Спикер Рады ответил ООН, что не может закрыть сайт «Миротворец» 

Спикер Рады ответил ООН, что не может закрыть сайт «Миротворец» 
Чавушоглу заявил, что у курдских отрядов YPG будет изъято тяжелое вооружение

Чавушоглу заявил, что у курдских отрядов YPG будет изъято тяжелое вооружение

 Пенс заявил, что демаркационная линия пройдет в 30 километрах от сирийско-турецкой границы

Пенс заявил, что демаркационная линия пройдет в 30 километрах от сирийско-турецкой границы
20:44   17 Октября 2019
Весь мир

Турция окончательно завершит операцию в Сирии после отвода курдских отрядов

Турция окончательно завершит операцию в Сирии после отвода курдских отрядов

Турецкое руководство намерено полностью завершить военную операцию «Источник жизни» на севере Сирии после отвода курдских вооруженных отрядов из приграничного региона. Об этом заявил вице-президент США Майкл Пенс, прибывший на переговоры в Анкару 17 октября в составе американской делегации.

Пенс добавил, что Турция согласилась не вести военные действия в приграничном городе Кобани. Напомним, ранее руководство Турции договорилось с представителями Белого дома о приостановке турецкой военной операции «Источник жизни», направленной против курдских бандформирований — Рабочей партии Курдистана и «Сил демократической Сирии».

Турция окончательно завершит операцию в Сирии после отвода курдских отрядов

Напомним, 9 октября Эрдоган объявил о начале антитеррористической операции в северной Сирии: военные действия начались с авиаударов турецких ВВС. Президент Турции сообщил, что проводит «Источник мира» против курдских боевиков для достижения мира и стабильности в регионе, прежде всего, вдоль турецко-сирийской границы и на трассе М4.

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Автор: Олег Королев

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