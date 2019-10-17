Турция окончательно завершит операцию в Сирии после отвода курдских отрядов

Турецкое руководство намерено полностью завершить военную операцию «Источник жизни» на севере Сирии после отвода курдских вооруженных отрядов из приграничного региона. Об этом заявил вице-президент США Майкл Пенс, прибывший на переговоры в Анкару 17 октября в составе американской делегации.

Пенс добавил, что Турция согласилась не вести военные действия в приграничном городе Кобани. Напомним, ранее руководство Турции договорилось с представителями Белого дома о приостановке турецкой военной операции «Источник жизни», направленной против курдских бандформирований — Рабочей партии Курдистана и «Сил демократической Сирии».

Напомним, 9 октября Эрдоган объявил о начале антитеррористической операции в северной Сирии: военные действия начались с авиаударов турецких ВВС. Президент Турции сообщил, что проводит «Источник мира» против курдских боевиков для достижения мира и стабильности в регионе, прежде всего, вдоль турецко-сирийской границы и на трассе М4.