Турция и США договорились о приостановке турецкой операции в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и вице-президент США Майкл Пенс достигли соглашения о приостановлении турецкой военной операции «Источник жизни» в северной Сирии за 120 часов. Об этом сообщили журналистам в канцелярии турецкого главы.

Встреча Эрдогана и Пенса прошла в Анкаре 17 октября и длилась более полутора часов. Американская делегация во главе с Пенсом прибыла в Анкару, чтобы убедить власти Турции прекратить военную операцию против курдских вооруженных формирований на севере Сирии.

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