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 Госдума поблагодарила журналистов ФАН за расследование вмешательства Запада

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Эрдоган и Пенс проводят переговоры в Анкаре

Эрдоган и Пенс проводят переговоры в Анкаре

Спикер Рады ответил ООН, что не может закрыть сайт «Миротворец» 

Спикер Рады ответил ООН, что не может закрыть сайт «Миротворец» 
Чавушоглу заявил, что у курдских отрядов YPG будет изъято тяжелое вооружение

Чавушоглу заявил, что у курдских отрядов YPG будет изъято тяжелое вооружение

 Пенс заявил, что демаркационная линия пройдет в 30 километрах от сирийско-турецкой границы

Пенс заявил, что демаркационная линия пройдет в 30 километрах от сирийско-турецкой границы
20:39   17 Октября 2019
Весь мир

Турция и США договорились о приостановке турецкой операции в Сирии

Турция и США договорились о приостановке турецкой операции в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и вице-президент США Майкл Пенс достигли соглашения о приостановлении турецкой военной операции «Источник жизни» в северной Сирии за 120 часов. Об этом сообщили журналистам в канцелярии турецкого главы.

Встреча Эрдогана и Пенса прошла в Анкаре 17 октября и длилась более полутора часов. Американская делегация во главе с Пенсом прибыла в Анкару, чтобы убедить власти Турции прекратить военную операцию против курдских вооруженных формирований на севере Сирии.

Новость дополняется.

Турция и США договорились о приостановке турецкой операции в Сирии

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Автор: Олег Королев

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