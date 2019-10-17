Курдские бандформирования отказываются выдавать террористов САР и Турции

Курдские боевые отряды отказались выдавать властям Турции или Сирии заключенных в их тюрьмах террористов запрещенного в РФ ИГ* и заявили, что судьбу боевиков их семей будут решать самостоятельно. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

«Судьба пленных боевиков ИГИЛ и членов их семей — в наших руках. Мы арестовали их, мы их удерживаем и мы будем решать их судьбу», — заявил главарь «Сирийских демократических сил» (СДС) Мазлум Абди.

Абди отметил, что не приемлет захвата пленных террористов ИГ* турецкими или сирийскими властями даже в том случае, если они войдут на подконтрольную курдским отрядам территорию.

Напомним, курдские бандформирования содержат в своих тюрьмах около 11 тысяч боевиков и отказываются выдавать какой-либо стороне, угрожая перестать их удерживать. Террористов захватили в плен во время операций, проводимых при поддержке ВС США — после начала военной операции Анкарой СДС шантажируют пленными боевиками власти Турции, запугивая прекращением надзора за заключенными.

*запрещена на территории РФ судом и признана террористической.