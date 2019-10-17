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 Госдума поблагодарила журналистов ФАН за расследование вмешательства Запада

Госдума поблагодарила журналистов ФАН за расследование вмешательства Запада
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20:28   17 Октября 2019
Россия

Госдума поблагодарила журналистов ФАН за расследование вмешательства Запада

Госдума поблагодарила журналистов ФАН за расследование вмешательства Запада

Редакцию Федерального агентства новостей поблагодарили в Госдуме на заседании комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ за публикации, проливающие свет на работу западных агентов в России.

Об этом заявил депутат Государственной думы Адальби Шхагошев, отметив самоотверженную работу журналистов ФАН, расследовавших деятельность американца Стивена Секстона, являющегося сотрудником американских спецслужб и помощником Хиллари Клинтон по «цветным революциям».

«Я хочу поблагодарить ФАН. Они самоотверженно проводят эту работу. Я сам в прошлом оперативник. Если на самом деле этот человек, которым вы занимаетесь, — Стивен Секстон — он на самом деле является этим агентом, мне кажется, для комиссии это прямое обращение к спецслужбам. Мы должны это сделать, должны обратиться и понять, где местонахождение этого человека, так это или нет», — заявил парламентарий.

Госдума поблагодарила журналистов ФАН за расследование вмешательства Запада

Напомним, в октябре сообщалось, что Секстон обучал «протестующих» перед несогласованными летними митингами в Москве, как нужно себя вести и что предпринимать во время задержания полицией. Кроме того, спецагент посещал штаб блогера Алексея Навального для консультаций его сотрудников, пока сам глава «Фонда борьбы с коррупцией» находился под очередным административным арестом.

Госдума поблагодарила журналистов ФАН за расследование вмешательства Запада

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Автор: Тимофей Булочкин
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