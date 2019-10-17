Сенатор Джабаров объяснил, почему Эрдогана разозлило письмо Трампа

Президент США Дональд Трамп отправил главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану письмо, тон которого в Кремле посчитали необычным: он обращается к коллеге с просьбой «не быть дураком» и угрожает разрушить экономику страны.

Сенатор Совета Федерации Владимир Джабаров рассказал в интервью ФАН, что прямое давление Вашингтона на Анкару не подействует — Эрдоган слишком уважает себя как политика, а грубым давлением его будет очень трудно сломить.

«Надо находить, во-первых, соответствующие выражения в беседе, чтобы сохранить уважение к своему партнеру, и конечно, надо искать пути компромисса», — заявил Джабаров.

Политик отметил и предсказуемость реакции Эрдогана на письмо — источники официальной Анкары сообщили СМИ, что президент Турции выкинул послание Трампа в мусорное ведро. В письме американский президент призывает Эрдогана начать переговоры с возглавляющим курдские отряды «Демократических сил Сирии» Мазлумом Абди.

«История положительно оценит вас, если вы сделаете все правильно и гуманным образом. И навсегда вы останетесь «дьяволом», если эти хорошие вещи не произойдут. Не стройте из себя крутого парня. Не будьте дураком. Позвоню попозже», — написал Трамп Эрдогану.

Сенатор напомнил, что глава Турции уже заявлял об отсутствии страха перед санкциями: в ином случае он просто потеряет лицо перед страной и своим окружением. «И это должен был понимать Трамп», — заключил Джабаров. Официальная Анкара расценила тон президентского письма как «лишенный дипломатической вежливости».

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что российский лидер Владимир Путин встретится с Эрдоганом для обмена мнениями по поводу ситуации в Сирии на фоне военной операции «Источник жизни», начатой ранее Анкарой на севере САР.