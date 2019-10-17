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 Сенатор Джабаров объяснил, почему Эрдогана разозлило письмо Трампа

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20:03   17 Октября 2019
Россия

Сенатор Джабаров объяснил, почему Эрдогана разозлило письмо Трампа

Сенатор Джабаров объяснил, почему Эрдогана разозлило письмо Трампа

Президент США Дональд Трамп отправил главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану письмо, тон которого в Кремле посчитали необычным: он обращается к коллеге с просьбой «не быть дураком» и угрожает разрушить экономику страны.

Сенатор Совета Федерации Владимир Джабаров рассказал в интервью ФАН, что прямое давление Вашингтона на Анкару не подействует — Эрдоган слишком уважает себя как политика, а грубым давлением его будет очень трудно сломить.

«Надо находить, во-первых, соответствующие выражения в беседе, чтобы сохранить уважение к своему партнеру, и конечно, надо искать пути компромисса», — заявил Джабаров.

Сенатор Джабаров объяснил, почему Эрдогана разозлило письмо Трампа

Политик отметил и предсказуемость реакции Эрдогана на письмо — источники официальной Анкары сообщили СМИ, что президент Турции выкинул послание Трампа в мусорное ведро. В письме американский президент призывает Эрдогана начать переговоры с возглавляющим курдские отряды «Демократических сил Сирии» Мазлумом Абди.

«История положительно оценит вас, если вы сделаете все правильно и гуманным образом. И навсегда вы останетесь «дьяволом», если эти хорошие вещи не произойдут. Не стройте из себя крутого парня. Не будьте дураком. Позвоню попозже», — написал Трамп Эрдогану.

Сенатор напомнил, что глава Турции уже заявлял об отсутствии страха перед санкциями: в ином случае он просто потеряет лицо перед страной и своим окружением. «И это должен был понимать Трамп», — заключил Джабаров. Официальная Анкара расценила тон президентского письма как «лишенный дипломатической вежливости».

Сенатор Джабаров объяснил, почему Эрдогана разозлило письмо Трампа

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что российский лидер Владимир Путин встретится с Эрдоганом для обмена мнениями по поводу ситуации в Сирии на фоне военной операции «Источник жизни», начатой ранее Анкарой на севере САР.

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Автор: Тимофей Булочкин
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