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19:34   17 Октября 2019
Весь мир

Армия Сирии разворачивает позиции в Манбидже после ухода курдов-террористов

Армия Сирии разворачивает позиции в Манбидже после ухода курдов-террористов

Армия Сирии разворачивает позиции в Манбидже после ухода курдских вооруженных формирований. Подразделения сирийской армии въезжают на территорию населенного пункта, а солдаты укрепляют свои позиции. 

Кроме того, представители армии Сирии вошли в деревни, которые находятся напротив территорий, контролирующихся турецкой армией. В деревнях местные жители выходят на улицы и радостно приветствуют правительственную армию Сирии. У многих в руках — флаги САР, люди выкрикивают лозунги, приветствуя союзников из России и военных Сирии, передает Федеральное агентство новостей (ФАН)

9 октября стартовала антитеррористическая операция «Источник мира» на севере Сирии, ее проводит армия Турции. Турецкие военные очищают территорию на границе с Сирией от курдов-радикалов и террористов ИГ* (запрещена в РФ). Как отмечает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, операция является антитеррористической и направлена не против курдов как национальности, а против тех представителей вооруженных курдских формирований, которые сотрудничают с террористами, прикрываясь борьбой с ними.

Курды-радикалы заняли территории на севере Сирии и уничтожают местное население под предлогом борьбы с ИГ*. Фактически же они истребляют местный народ, устанавливают там свои порядки и правила, заставляют детей учить свой язык, унижают и притесняют местных, чувствуя себя хозяевами на чужой территории. 

*ИГ - запрещена в России. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#сирия #манбидж #турция #политика #весь мир

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