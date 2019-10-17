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19:32   17 Октября 2019
Россия

Материалы ФАН об иностранном вмешательстве Госдума направит в Генпрокуратуру

Материалы ФАН об иностранном вмешательстве Госдума направит в Генпрокуратуру

Журналистские расследования ФАН об иностранном вмешательстве во внутренние дела РФ станут основанием для принятия необходимых процессуальных мер спецслужбами, сообщила зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.

В своем Telegram-канале Поклонская уточнила, что 17 октября завершилось очередное заседание комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. 23 августа глава комиссии Василий Пискарев сообщил, что ему уже поступают материалы от журналистов ФАН.

«Считаю, что материалы журналистских расследований, представленные телеканалом НТВ и информационным агентством ФАН, являются достаточным основанием для принятия необходимых мер, в том числе процессуального характера компетентными органами и спецслужбами», — написала Поклонская.

По ее словам, именно для этих целей комиссия решила направить журналистские материалы Федерального агентства новостей и телеканала НТВ в Генпрокуратуру РФ, Роскомнадзор и другие компетентные службы.

Поклонская заявила, что статьи ФАН про иностранное вмешательство отправят в ГП

Напомним, в конце августа, после прошедших в Москве несанкционированных протестов, депутат Поклонская заявила, что существующие в стране проблемы с «несправедливостью и коррупцией» не решить с помощью митингов.

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Автор: Тимофей Булочкин
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