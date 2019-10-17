Почему Мадрид не усмирит Каталонию, даже вызвав Пучдемона

После решения Верховного суда Испании отправить за решетку девятерых каталонских политиков на сроки до 13 лет по обвинениям в мятеже провинцию охватили массовые протесты. Митинги, переросшие в столкновения с полицией, прошли в Барселоне, Таррагоне, Жироне и Лериде. Протестующие требуют свободы для инициаторов референдума о независимости Каталонии, который состоялся в 2017 году.

Настоящие уличные бои сотрясали Барселону в ночь на 17 октября. Силовики задержали около двадцати человек, одиннадцать пострадали. Из-за горящих баррикад в полицейских летели камни и петарды, а те в свою очередь пытались усмирить бунтарей резиновыми пулями.

В рамках круглого стола, организованного на площадке МИА «Россия Сегодня» 17 октября, эксперты оценили ситуацию в Каталонии и попытались спрогнозировать будущее стремящейся к независимости от Мадрида автономии.

«По существу, идет гражданская война в Каталонии. — начал с неутешительной констатации профессор кафедры сравнительной политологии МГИМО МИД РФ Сергей Хенкин. — Есть опасение, что может быть опять введена 155-я статья конституции. Как будут развиваться события совершенно невозможно предсказать».

Упомянутая статья позволяет Мадриду принять особые меры, чтобы принудить Барселону исполнять законы Короны. Особые меры предполагают в том числе использование силы для подавления мятежа. Впрочем, за 39 лет существования конституции Мадрид не разу ни прибегал к 155-й статье, а мятежный восток успел дважды принять декларации о независимости.

Профессор факультета мировой экономики и мировой политики Департамента международных отношений НИУ ВШЭ Татьяна Коваль считает, что до серьезных мер дело не дойдет, поскольку стремление к независимости среди каталонцев поугасло.

«Пик настроений сепаратистских был не в 17 году. Это был 13, 14-й год. Одно дело, когда людей спрашивают в лоб. Но если людей спрашивают иначе, то ситуация другая. Только треть каталонцев выступают за создание независимого государства. В 2005 году было всего 13 процентов сторонников независимости», — отметила профессор.

Научный сотрудник Центра испанских и португальских исследований Института Всеобщей истории РАН Георгий Филатов раскол в испанском обществе связывает с экономическим положением королевства.

«Мне кажется, что экономические причины стали базой недовольств, которые вылились в сепаратистские настроения. Безработица среди молодежи остается на очень высоком уровне. На начало лета 30 процентов молодых людей до 25-ти лет не имеет работы», — поделился мнением эксперт.

Профессор факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Ирина Прохоренко уверена, что страну захлестнула волна популизма. В том, что Испания ляжет на социалистический курс она не сомневается, однако скепсис у эксперта вызывает компетенция левых политиков.

Бывший глава каталонского женералитета Карлес Пучдемон, выступая в Брюсселе 14 октября, призвал провести новый референдум о независимости Каталонии. С решением Верховного суда в отношении единомышленников категорически не согласен. Испанская Фемида прочит ему место на скамье подсудимых вслед за соратниками. Пучдемон объявлен в международный розыск.

Доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин уверен, что Брюссель не заинтересован в выдаче Пучдемона.

«Власти той или иной страны, где находится Пучдемон, имеют 30 дней для его выдачи. Есть национальная процедура, они будут рассматривать. Адвокаты Пучдемона говорят, что это чисто политическое преследование. Ни одна сторона не захочет выдавать человека, когда в ордере политические мотивы», — заметил Топорнин.

Хенкин между тем отметил, что с главной каталонской политической фигуры 2017 года сняли самое тяжелое обвинение в организации восстания. Впрочем, судьба девятерых его соратников, которые осуждены на различные сроки, сделает конфликт с Мадридом хроническим, полагает эксперт.

«Нам все труднее и труднее давать прогнозы», — признала Прохоренко.

Прогноз нашелся у Топорнина. Эксперт допускает, что в Испании повторится сценарий французского протестного движения желтые жилеты, которые добились уступок от правительства после затяжных уличных столкновений с полицией.

«Недопустимо, чтобы противостояние вышло на улицы. Много молодежи участвует, студенчества. Как вернуть оппозиционный поток в демократическое русло? Что могут делать центральные власти? Они занимают оборонительную позицию. <...> Идея о независимости очень живучая. Есть некие организаторы-подстрекатели», — уверен он.

Подводя итог, профессор Хенкин перечислил три возможных сценария противостояния Мадрида и Барселоны: путь запретов, конфликтное взаимодействие, когда стороны не желают слышать друг друга и стоят на своем, а также конструктивный путь диалога.