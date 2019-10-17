Отмывший 15 миллионов сотрудник ФБК задолжал Родине год в армии

В Москве возле станции метро задержали сотрудника так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Руслана Шаведдинова. При проверке документов выяснилось, что сторонник блогера Алексея Навального уклоняется от службы в армии.

Как передает политолог Армен Гаспарян, Руслана Шаведдинова доставили в отделение полиции, но сейчас уже отпустили. Оказалось, что сотрудник ФБК долгое время является злостным уклонистом от воинской службы. В четверг, 17 октября, Шаведдинов должен был пройти медицинскую комиссию, но на присланную ему повестку он не отреагировал.

При этом Гаспарян сообщает, что Руслана Шаведдинова ранее уже задерживали и вручали ему военкомовскую повестку, но он отказался оставлять подпись в документах о получении бумаги.

«Какого еще отношения он к себе ожидал? Что за ним каждый раз так будут ходить и просить подписать бумажку?» — отмечает Армен Гаспарян.

Ранее телеканал НТВ опубликовал фильм-расследование под названием «Как отмыть миллиард». В нем сообщалось, что Руслан Шаведдинов скрылся за границей перед тем, как в штабах «Фонда борьбы с коррупцией» прошли обыски по всей стране. Оказалось, что Шаведдинов перевел в ФБК 15 миллионов рублей, хотя в месяц он получает 60 тысяч.