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19:17   17 Октября 2019
Весь мир

Эксперт призвал спецслужбы проверить делегацию ПНС Ливии перед форумом Россия - Африка

Эксперт призвал спецслужбы проверить делегацию ПНС Ливии перед форумом Россия - Африка

Уличенный в связях с террористическими группировками представитель Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Шабан Хадиа может прибыть в РФ на форум Россия - Африка: политолог Владимир Соловейчик уверен, что его должны проверить спецслужбы.

В интервью «Экономике Сегодня» Соловейчик положительно оценил то, что в России заметили возможный приезд на крупный международный саммит человека, представляющего радикальные ливийские террористические группировки.

«Это дало возможность российским спецслужбам более тщательно проверить состав делегации и сделать соответствующие выводы. Уверен, они примут решение, которое вытекает из логики событий в Ливии и позиции Москвы по борьбе с терроризмом», — заявил политолог.

Эксперт призвал спецслужбы проверить делегацию ПНС Ливии перед форумом Россия - Африка

Ранее глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич направил спецпредставителю президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаилу Богданову открытое письмо с призывом поставить перед делегацией ПНС Ливии вопрос об освобождении россиян, незаконно удерживаемых в ливийской тюрьме «Митига» в нечеловеческих условиях. Ранее силовая структура, подконтрольная Хадиа, задержала в Триполи социолога Максима Шугалея и его переводчика Самера Хасана Али Суэйфана, проводивших в стране исследование политического мнения ливийцев.

Эксперт призвал спецслужбы проверить делегацию ПНС Ливии перед форумом Россия - Африка

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Автор: Тимофей Булочкин
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