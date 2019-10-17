Россияне смогут получать пятилетние мультивизы Финляндии. Новые правила начнут действовать в начале февраля 2020 года.

Как сообщает Ассоциация туроператоров РФ, в силу вступает новый визовый кодекс ЕС. Согласно ему, генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге сможет выдавать пятилетние визы тем гражданам РФ, кто уже имел двухлетнюю финскую визу и использовал ее без нарушений. Подача заявлений на мультивизу необходима за полгода до предполагаемой поездки в Финляндию.

Сейчас в Санкт-Петербурге оформляют обычные визы в Финляндию в течение двух недель. За минувший год россияне получили 545 тысяч виз в генконсульстве в Петербурге. С начала 2019 года их число уже составило 535 тысяч. По прогнозам дипломатов, их число превысит 700 тысяч штук к концу текущего года.