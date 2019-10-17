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18:57   17 Октября 2019
Россия

Прямой скоростной поезд запустят между Пермью и Екатеринбургом

Прямой скоростной поезд запустят между Пермью и Екатеринбургом

Прямой скоростной поезд «Ласточка» запустят в декабре между Пермью и Екатеринбургом. Об этом сообщил замглавы Свердловской железной дороги Артем Панов. 

Весной этого года глава Минтранса Пермского края Николай Уханов заявил, что власти региона обсуждают с коллегами из Свердловской области возможность восстановления прямого железнодорожного сообщения между Пермью и Екатеринбургом. Использовать планируют подвижной состав «Ласточка».  

«В декабре текущего года электропоездами «Ласточка» будет открыто прямое сообщение между городами Пермь и Екатеринбург», — сообщил Панов. 

Поезд будет состоять из пяти вагонов: один вагон бизнес-класса, два вагона туристического класса и два стандартных вагона. Стоимость билета в стандартном вагоне составит порядка 660 рублей, в бизнес-классе — 1045 рублей, в вагоне туристического класса — 825 рублей. 

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Автор: Виктория Разумовская
#екатеринбург #пермь #ласточка #железнодорожное сообщение

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