Прямой скоростной поезд запустят между Пермью и Екатеринбургом

Прямой скоростной поезд «Ласточка» запустят в декабре между Пермью и Екатеринбургом. Об этом сообщил замглавы Свердловской железной дороги Артем Панов.

Весной этого года глава Минтранса Пермского края Николай Уханов заявил, что власти региона обсуждают с коллегами из Свердловской области возможность восстановления прямого железнодорожного сообщения между Пермью и Екатеринбургом. Использовать планируют подвижной состав «Ласточка».

«В декабре текущего года электропоездами «Ласточка» будет открыто прямое сообщение между городами Пермь и Екатеринбург», — сообщил Панов.

Поезд будет состоять из пяти вагонов: один вагон бизнес-класса, два вагона туристического класса и два стандартных вагона. Стоимость билета в стандартном вагоне составит порядка 660 рублей, в бизнес-классе — 1045 рублей, в вагоне туристического класса — 825 рублей.