Путин одобрил создание студии документальных фильмов в России

Глава государства Владимир Путин одобрил создание отечественной студии документальных фильмов. Об этом он заявил на встрече с мастерами, студентами и выпускниками ВГИК.

По словам Путина, необходимо тщательно проработать эту тему и организовать все на высшем уровне, а также найти источники финансирования. По мнению президента, в стране нужна документалистика, чтобы показывать миру то, что на самом деле происходит в России.

Вопрос о создании студии Путин поручил главе Минкульта Владимиру Мединскому. По мнению президента, это нужно делать не в ближайшие 10-15 лет, а заняться вопросом уже сейчас, чтобы побыстрее запустить в работу.

Кроме того, российский лидер подверг критике работу Мединского за долгую выдачу грантов режиссерам, снимающим документальное кино. Сейчас режиссеры обязаны предоставить справку о том, что телеканалы заинтересованы в показе фильмов, только после этого создатели могут претендовать на грант от Минкульта.

По мнению Владимира Путина, предоставление справки не гарантирует того, что документальный фильм действительно покажут, да еще и в прайм-тайм. Президент попросил главу министерства отменить требование о предоставлении такой справки.

Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал борьбу с кинопиратством в стране.