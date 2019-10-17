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18:29   17 Октября 2019
Россия

Путин одобрил создание студии документальных фильмов

Путин одобрил создание студии документальных фильмов

Глава государства Владимир Путин одобрил создание отечественной студии документальных фильмов. Об этом он заявил на встрече с мастерами, студентами и выпускниками ВГИК.

По словам Путина, необходимо тщательно проработать эту тему и организовать все на высшем уровне, а также найти источники финансирования. По мнению президента, в стране нужна документалистика, чтобы показывать миру то, что на самом деле происходит в России.

Вопрос о создании студии Путин поручил главе Минкульта Владимиру Мединскому. По мнению президента, это нужно делать не в ближайшие 10-15 лет, а заняться вопросом уже сейчас, чтобы побыстрее запустить в работу. 

Путин одобрил создание студии документальных фильмов в России

Кроме того, российский лидер подверг критике работу Мединского за долгую выдачу грантов режиссерам, снимающим документальное кино. Сейчас режиссеры обязаны предоставить справку о том, что телеканалы заинтересованы в показе фильмов, только после этого создатели могут претендовать на грант от Минкульта.

По мнению Владимира Путина, предоставление справки не гарантирует того, что документальный фильм действительно покажут, да еще и в прайм-тайм. Президент попросил главу министерства отменить требование о предоставлении такой справки. 

Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал борьбу с кинопиратством в стране. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #политика #мединский

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