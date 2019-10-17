Комиссия Госдумы по вмешательству ознакомилась с расследованием ФАН «Анатомия протеста»

Фильм Федерального агентства новостей «Анатомия протеста», посвященный вмешательству Запада в дела РФ, показали на заседании думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

На заседание был приглашен глава медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук и генеральный директор ФАН Евгений Зубарев.

Журналисты выяснили, что «оппозиция» устраивала сходки «либералов» в центре Москвы при помощи западных стран. Зарубежные спонсоры присылали им деньги на организацию беспорядков.

Американское посольство в Москве инструктировало «активистов» перед митингами. В частности, лекции читал сотрудник службы безопасности американской дипмиссии Стивен Секстон. ФАН выяснило, что Секстон — один из лучших специалистов Госдепа, который занимается сокрытием следов финансовых преступлений.