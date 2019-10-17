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 Россияне смогут получать пятилетние мультивизы Финляндии

Россияне смогут получать пятилетние мультивизы Финляндии
Эрдоган и Пенс проводят переговоры в Анкаре

Эрдоган и Пенс проводят переговоры в Анкаре

Спикер Рады ответил ООН, что не может закрыть сайт «Миротворец» 

Спикер Рады ответил ООН, что не может закрыть сайт «Миротворец» 
Турецкие войска за неделю заняли половину сирийского города Рас-аль-Айн

Турецкие войска за неделю заняли половину сирийского города Рас-аль-Айн

 Курдские боевики отказываются пропускать помощь из Сирии и РФ для жителей Ракки

Курдские боевики отказываются пропускать помощь из Сирии и РФ для жителей Ракки
18:30   17 Октября 2019
Россия

Комиссия Госдумы по вмешательству ознакомилась с расследованием ФАН «Анатомия протеста»

Комиссия Госдумы по вмешательству ознакомилась с расследованием ФАН «Анатомия протеста»

Фильм Федерального агентства новостей «Анатомия протеста», посвященный вмешательству Запада в дела РФ, показали на заседании думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

На заседание был приглашен глава медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук и генеральный директор ФАН Евгений Зубарев.

Журналисты выяснили, что «оппозиция» устраивала сходки «либералов» в центре Москвы при помощи западных стран. Зарубежные спонсоры присылали им деньги на организацию беспорядков. 

Американское посольство в Москве инструктировало «активистов» перед митингами. В частности, лекции читал сотрудник службы безопасности американской дипмиссии Стивен Секстон. ФАН выяснило, что Секстон — один из лучших специалистов Госдепа, который занимается сокрытием следов финансовых преступлений.

«Создается впечатление, что Секстон — профессионал высочайшего уровня», — отметил депутат Николай Рыжак, комментируя фильм.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #госдума #фан #вмешательство

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