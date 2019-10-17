ВГИК наградил Путина медалью в честь столетнего юбилея института

Руководство ВГИК вручило президенту РФ Владимиру Путину памятную медаль к сотой годовщине института. Об этом сообщает журналист Дмитрий Смирнов в своем Twitter.

«Вы всех награждаете, и нас в том числе. Позвольте от ВГИК-овцев памятную медаль вручить Вам», — сказал Путину ректор Всероссийского государственного института кинематографии Владимир Малышев.

Ранее российский президент пообещал, что ректор ВГИК Малышев останется на работе после того, как ему исполнится 70 лет.

«Вы всех награждаете, позвольте вручить и вам»: Путина наградили медалью к 100-летию ВГИК pic.twitter.com/Os7s6zY9zg — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 17 октября 2019 г.

Напомним, сегодня во второй половине дня Путин посетил ВГИК и встретился с его студентами и выпускниками по случаю столетнего юбилея творческого ВУЗа.