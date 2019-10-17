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Эрдоган и Пенс проводят переговоры в Анкаре

Эрдоган и Пенс проводят переговоры в Анкаре

Спикер Рады ответил ООН, что не может закрыть сайт «Миротворец» 

Спикер Рады ответил ООН, что не может закрыть сайт «Миротворец» 
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18:37   17 Октября 2019
Россия

ВГИК наградил Путина медалью в честь столетнего юбилея института

ВГИК наградил Путина медалью в честь столетнего юбилея института

Руководство ВГИК вручило президенту РФ Владимиру Путину памятную медаль к сотой годовщине института. Об этом сообщает журналист Дмитрий Смирнов в своем Twitter.

«Вы всех награждаете, и нас в том числе. Позвольте от ВГИК-овцев памятную медаль вручить Вам», — сказал Путину ректор Всероссийского государственного института кинематографии Владимир Малышев.

ВГИК наградил Путина медалью в честь столетнего юбилея института

Ранее российский президент пообещал, что ректор ВГИК Малышев останется на работе после того, как ему исполнится 70 лет.

Напомним, сегодня во второй половине дня Путин посетил ВГИК и встретился с его студентами и выпускниками по случаю столетнего юбилея творческого ВУЗа.

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Автор: Тимофей Булочкин
#россия #путин #политика #новости #общество #вгик

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