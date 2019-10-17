Милонов предложил запретить секспросвещение в России по образцу Польши

Депутат Госдумы Виталий Милонов поддержал польский законопроект, криминализующий «продвижение сексуальной активности среди малолетних», предложив ввести в России нечто подобное. Так, если проект в Польше одобрят, то за призывы к сексу подростков младше 15 лет можно будет сесть в тюрьму или получить штраф. Своим мнением о польском законе Милонов поделился с «Политикой Сегодня».

«Конечно, я абсолютно все поддерживаю. Излишнее продвижение за то, которые у нас массово имеется. Различных сексуальных вольностей среди подростков нужно ограничить. На сегодняшний день стерлась грань между приличием и неприличием. И те, кто это допускает, даже перестали стесняться этого!» — возмутился парламентарий.

В пример политик привел Елену Климову (блогер Лена Климова, — прим.ред), создательницу сообщества для ЛГБТ-подростков «Дети-404». Сейчас группа «отряда Дамблдора», как они себя сами называют, пустует. Однако инструкция о том, куда и как подросткам с нетрадиционной сексуальной ориентацией обратиться до сих пор закреплена в сообществе. Помогает и сама Климова. По словам Милонова, регулярно проводит анкетирование и собирает данные детей, получая зарубежные гранты.

«[Климова] в открытую, не стесняясь, агитирует подростков и не только на предметы сексуальной активности, но еще и на предмет гомосексуальности. Составляет анкеты, опрашивает, консультирует подростков. Она причем делает это неподпольно. Она совершает это, получая зарубежные гранты. Отчитываясь и гордясь. Суд периодически по иску закрывает ее сайты», — резюмировал собеседник агентства.

Отметим, что в Польше, где поддержали законопроект, проходят уроки «семейной жизни». Это стало почвой для конфликта с консерваторами. Однако вторые не намерены запрещать сексуальное образование подростков.