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18:05   17 Октября 2019
Россия

Реальные зарплаты в РФ выросли, заявил Росстат

Реальные зарплаты в РФ выросли, заявил Росстат

Реальные зарплаты в России выросли на 2,4 процента. Таковы данные за август 2019 года, отмечает Росстат. 

Так, по данным ведомства, средняя зарплата в августе у жителей РФ составила 44 тысячи 961 рубль. Если сравнивать сумму с августом 2018 года, то она выросла на 6,8 процента, а в сравнении с данными за январь-август 2019-го — на 7,2 процента.

В Росстате отметили падение реальных доходов граждан России в первом полугодии 2019 года, они снизились на 1,3 процента.

Рост реальных зарплат специалисты зафиксировали впервые за год, он является самым быстрым с начала 2018 года. Эксперты отмечают, что основной причиной повышения реальных зарплат россиян стал опережающий рост доходов от трудовой деятельности. Их доля составила практически 77 процентов в общей структуре за июль-сентябрь 2019 года. 

Согласно базовому варианту макропрогноза на предстоящий год, реальные доходы граждан России останутся на уровне полутора процентов. При этом в Счетной палате усомнились в реалистичности этой цифры. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #экономика #росстат #рост зарплат

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