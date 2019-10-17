Аналитик надеется, что форум в Сочи не будут «украшать» террористы ПНС Ливии

Политический аналитик и публицист Руслан Осташко поделился мнением насчет приглашенной на форум Россия — Африка делегации Правительства национального согласия Ливии в беседе с «Федеральным агентством новостей».

Напомним, что ПНС Ливии славится своими связями с террористами из «Исламского государства»*, «Аль-Каиды»* и «Братьев-мусульман»* (запрещены в России). Помимо этого, один из членов делегации — Шабан Хадиа — был заявлен в списке спикеров форума, однако даже ООН признает его террористическую деятельность.

Осташко отметил, что сложившаяся ситуация является одновременно сложно и простой. По его словам, он также постарался обратить внимание министерства иностранных дел на личность Хадиа, как это сделали ранее глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич и ФАН. Реакцию МИД собеседник назвал позитивной.

«Надеюсь, все будет сделано, чтобы подобные ошибки были исправлены, и в списках приглашенных на форум не будет тех, кто замешан в связях с террористическими организациями», — сказал он.

Публицист также напомнил, что россияне гибнут в борьбе с международным терроризмом. Они являются настоящими патриотами, которые защищают сограждан ценой своих жизней.

«В память об этих людях мы не имеем права приглашать террористов на публичные открытые мероприятия в нашей стране… на мой взгляд, — это аксиома. С террористами и с людьми, с ними связанными, наша страна не должна иметь никаких дел», — заключил Осташко.

Стоит отметить, что Хадиа также связан с Абдельрауфом Карой, группировка которого контролирует тюрьму Митига. В ней уже почти полгода незаконно удерживают сотрудников ФЗНЦ Максима Шугалея и Самера Суэйфана, которые приехали в республику, чтобы провести социологические исследования.

Напомним, что форум Россия — Африка будет проходить в Сочи с 23 по 24 октября. Он призван поддерживать диалог между российскими и африканскими предпринимателями. Деловая программа основана на трех темах: «Развивая экономические связи», «Создавая совместные проекты» и «Сотрудничество в гуманитарной и социальной сфере».

* «Исламское государство» (ИГ), «Аль-Каида», «Братья-мусульмане» — террористические организации, запрещены на территории России.