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18:01   17 Октября 2019
Россия

Минкультуры может разработать льготы для режиссеров-дебютантов

Минкультуры может разработать льготы для режиссеров-дебютантов

Минкультуры может рассмотреть возможность понижения залоговой ставки и льготные условия для режиссеров-дебютантов, претендующих на госсубсидии на съемки фильма. Об этом заявил руководитель ведомства Владимир Мединский.

На данный момент при подаче сценария и пакета документов на получение госсубсидии режиссеры должны внести залог в 1,5 миллиона рублей. Если государство субсидии не выделяет, залог возвращается.

Глава киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров заявил, что такой залог не каждый может осилить. 

«Я бы предложил систему, при которой молодые дебютанты могли бы деньги на фильм получать без всяких условий. Средства должны выделяться безвозвратные и полностью покрывающие бюджет фильма», — сказал он.

По мнению Шахназарова, для дебютантов можно установить символическую сумму залога. Глава государства Владимир Путин эту идею поддержал.

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Автор: Виктория Разумовская
#мединский #минкультуры #кинематограф #мосфильм

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