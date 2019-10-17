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Спикер Рады ответил ООН, что не может закрыть сайт «Миротворец» 

Спикер Рады ответил ООН, что не может закрыть сайт «Миротворец» 
Турецкие войска за неделю заняли половину сирийского города Рас-аль-Айн

Турецкие войска за неделю заняли половину сирийского города Рас-аль-Айн

 Курдские боевики отказываются пропускать помощь из Сирии и РФ для жителей Ракки

Курдские боевики отказываются пропускать помощь из Сирии и РФ для жителей Ракки
18:01   17 Октября 2019
Весь мир

Турецкие войска за неделю заняли половину сирийского города Рас-аль-Айн

Турецкие войска за неделю заняли половину сирийского города Рас-аль-Айн

Протурецкие силы в ходе недельного сражения с курдскими военными отрядами в составе «Сирийских демократических сил» смогли захватить половину Рас-аль-Айна, получив поддержку турецких ВВС с воздуха. Об этом сообщает Al-Masdar News.

Поддерживаемая Турцией «Сирийская национальная армия» даже несмотря на успехи в продвижении к центру города понесла тяжелые потери, а потому командование решило изменить план штурма. Протурецкие войска уже установили контроль над несколькими стратегически важными пунктами на северо-западе провинции Аль-Хасака, в том числе над шахтами Аль-Алия, выходящими на позиции Сирийской арабской армии в близлежащих районах.

Турецкие войска за неделю заняли половину сирийского города Рас-аль-Айн

Напомним, в четверг глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Анкара не будет против, если Россия и Сирия возьмут на себя вопрос об отводе курдских формирований с севера САР. Представитель турецкого ведомства подчеркнул, что для Анкары нет разницы между запрещенной в РФ организацией «ИГ»* и запрещенной в Турции «Рабочей партией Курдистана». 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о начале военной операции «Источник жизни», направленной, по его утверждению, на борьбу с террористами: против курдских отрядов РПК и оставшихся на севере республики сторонников ИГ*.

Турецкие войска за неделю заняли половину сирийского города Рас-аль-Айн

*организация признана террористической и запрещена судом на территории РФ.

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Автор: Тимофей Булочкин
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