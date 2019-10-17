Турецкие войска за неделю заняли половину сирийского города Рас-аль-Айн

Протурецкие силы в ходе недельного сражения с курдскими военными отрядами в составе «Сирийских демократических сил» смогли захватить половину Рас-аль-Айна, получив поддержку турецких ВВС с воздуха. Об этом сообщает Al-Masdar News.

Поддерживаемая Турцией «Сирийская национальная армия» даже несмотря на успехи в продвижении к центру города понесла тяжелые потери, а потому командование решило изменить план штурма. Протурецкие войска уже установили контроль над несколькими стратегически важными пунктами на северо-западе провинции Аль-Хасака, в том числе над шахтами Аль-Алия, выходящими на позиции Сирийской арабской армии в близлежащих районах.

Напомним, в четверг глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Анкара не будет против, если Россия и Сирия возьмут на себя вопрос об отводе курдских формирований с севера САР. Представитель турецкого ведомства подчеркнул, что для Анкары нет разницы между запрещенной в РФ организацией «ИГ»* и запрещенной в Турции «Рабочей партией Курдистана». 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о начале военной операции «Источник жизни», направленной, по его утверждению, на борьбу с террористами: против курдских отрядов РПК и оставшихся на севере республики сторонников ИГ*.

*организация признана террористической и запрещена судом на территории РФ.