Террористы ИГ* атаковали тюрьму к западу от Ракки и освободили своих женщин

Террористы ИГ* (запрещена в РФ) атаковали тюрьму к западу от сирийской Ракки и освободили своих женщин.

Известно, что террористы не смогли освободить всех представительниц ИГ* в тюрьме, а лишь некоторую часть.

Армия Турции с 9 октября проводит на севере Сирии антитеррористическую операцию «Источник мира». Она проходит для создания зоны безопасности на границе Турции и Сирии. Как заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, операция ведется не против курдов как народности, а против курдских вооруженных формирований — членов запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористов ИГ*.

Курды-радикалы прикрываются борьбой с террористами, а сами поселяются на ранее занятых ими территориях и убивают население под предлогом ликвидации ИГ*. Курдские радикалы убивают местных жителей, навязывают им свой язык и свои правила жизни, угнетают народ и ставят свои условия на чужой для них территории. По словам Эрдогана, в результате антитеррористической операции беженцы из Сирии, которые сейчас прячутся в Турции, смогут вернуться домой.

ИГ* - запрещенная организация в России.