Курдский блокпост у пересечения Табки отказал российско-сирийскому конвою во въезде в Ракку, сообщило агентство ANNA-News.

Правительственные силы Сирии должны были войти в ключевые города провинции, которые оккупировали курдские бандформирование, чтобы защитить мирное население на фоне турецкой операции «Источник мира».

Напомним, что Анкара объявила о старте наступления 9 октября. Оно направлено против курдов-боевиков и членов «Исламского государства»* (запрещено в России). Антитеррористическая операция должна освободить приграничные территории и части стратегической трассы М4.

Стоит отметить, что курды из СДС пришли на эти территории под предлогом борьбы против террористов ИГ*. Однако реальных действий не последовало — они «договаривались» с бандформированиями, предлагая им высокие посты в своих рядах. Также радикалы оккупировали занятые регионы и стали давить на местное население. В это время реальной борьбой против терроризма занимались лишь правительственные силы Сирии, ВКС РФ и их союзники.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещена на территории России.