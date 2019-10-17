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Эрдоган и Пенс проводят переговоры в Анкаре

Спикер Рады ответил ООН, что не может закрыть сайт «Миротворец» 

Спикер Рады ответил ООН, что не может закрыть сайт «Миротворец» 
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17:25   17 Октября 2019
Весь мир

Юнкер уверен, что нового продления сроков Brexit не понадобится

Юнкер уверен, что нового продления сроков Brexit не понадобится

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер уверен, что нового продления сроков Brexit не понадобится. Об этом он заявил в беседе с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Пресс-конференция политиков проходит в Брюсселе. 

По словам Юнкера, ЕС и Великобритания обо всем договорились, поэтому нового продления Brexit не понадобится. Он также отметил, что сейчас парламенты Британии и Евросоюза должны утвердить соглашение. 

Жан-Клод Юнкер заявил, что стороны приступят к переговорам о предстоящих отношениях Великобритании и ЕС после процедуры Brexit, но это произойдет также после утверждения соглашения. 

Ранее представитель ЕС считает, что завершить процедуру выхода Великобритании из Евросоюза до 31 октября не получится.

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Автор: Ольга Воскресенская
#евросоюз #великобритания #brexit #политика #юнкер #весь мир

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