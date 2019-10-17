Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер уверен, что нового продления сроков Brexit не понадобится. Об этом он заявил в беседе с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Пресс-конференция политиков проходит в Брюсселе.

По словам Юнкера, ЕС и Великобритания обо всем договорились, поэтому нового продления Brexit не понадобится. Он также отметил, что сейчас парламенты Британии и Евросоюза должны утвердить соглашение.

Жан-Клод Юнкер заявил, что стороны приступят к переговорам о предстоящих отношениях Великобритании и ЕС после процедуры Brexit, но это произойдет также после утверждения соглашения.

Ранее представитель ЕС считает, что завершить процедуру выхода Великобритании из Евросоюза до 31 октября не получится.