Главы медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук и «Федерального агентства новостей» Евгений Зубарев участвуют в заседании думской комиссии, которая расследует факты зарубежного вмешательства во внутренние дела России.

Встреча стартовала в 16.30 по московскому времени. Напомним, что в «Патриоте» состоят такие издания, как «Политика сегодня», «Экономика сегодня», «Народные новости» и ФАН.

Ранее «Федеральное агентство новостей» решило расследовать вмешательство Вашингтона во внутренние дела Москвы, в частности в выборы в Мосгордуму. Как оказалось, российская «оппозиция» сидит в карманах зарубежных инвесторов, в том числе и американском.

Данными, которое получило агентство, пользуются в Государственной думе, Совете федерации и министерстве иностранных дел. По больше части, это касается незаконных акций, которые захлестнули Москву этим летом. Их организаторами выступили «независимые» экс-кандидаты в Мосгордуму от блогера Алексея Навального. Их не зарегистрировали на выборы из-за большого числа поддельных подписей.