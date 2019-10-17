Осташко назвал «двуличным» бежавшего за границу фигуранта «московского дела»

Один из фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля Айдар Губайдулин сбежал из страны, сообщил его адвокат Максим Пашков. Политический аналитик Руслан Осташко прокомментировал ситуацию, удивившись, как молодого человека могли выпустить за границу, ведь суд отпустил его под подписку о невыезде.

«К нашим правоохранительным органам много вопросов. Как люди, находящиеся под подпиской о невыезде, могут уехать из страны?» — цитирует Осташко Nation News.

По словам аналитика, все, чего хотят такие активисты, — строгости закона по отношению ко всем, кроме них самих. Он предположил, что люди, которые связывают свою жизнь с Россией, не могут в одночасье уехать за границу, бросив все. Скорее всего, по мнению Осташко, у Губайдулина есть приятели или покровители, которые помогли ему с этим.

«Эти люди говорят о «верховенстве закона», но, на самом деле, единственная цель их существования — это проявить себя полезными перед Западом и дискредитировать здесь власть», — возмущается аналитик.

Напомним, Губайдулина задержали в начале августа, обвинив в применении насилия в отношении представителя власти на незаконном митинге 27 июля. Молодой человек вину не признал. Его дело было возвращено в прокуратуру на доследование.

Организаторами незаконных акций, прошедших в столице этим летом, оказались сторонники блогера Алексея Навального: Любовь Соболь, Иван Жданов, Илья Яшин и другие. Всем им отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму из-за поддельных подписных листов.