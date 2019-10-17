Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Глава медиагруппы «Патриот» участвует в заседании думской комиссии по вмешательству

Глава медиагруппы «Патриот» участвует в заседании думской комиссии по вмешательству

 Путин поддержал борьбу с кинопиратством в России

Путин поддержал борьбу с кинопиратством в России
Эрдоган и Пенс проводят переговоры в Анкаре

Эрдоган и Пенс проводят переговоры в Анкаре

Спикер Рады ответил ООН, что не может закрыть сайт «Миротворец» 

Спикер Рады ответил ООН, что не может закрыть сайт «Миротворец» 
Юнкер уверен, что нового продления сроков Brexit не понадобится

Юнкер уверен, что нового продления сроков Brexit не понадобится

 Турция не против, если РФ и САР отведут курдские отряды от границы

Турция не против, если РФ и САР отведут курдские отряды от границы
Глава медиагруппы «Патриот» участвует в заседании думской комиссии по вмешательству

Глава медиагруппы «Патриот» участвует в заседании думской комиссии по вмешательству

 Путин поддержал борьбу с кинопиратством в России

Путин поддержал борьбу с кинопиратством в России
Эрдоган и Пенс проводят переговоры в Анкаре

Эрдоган и Пенс проводят переговоры в Анкаре

Спикер Рады ответил ООН, что не может закрыть сайт «Миротворец» 

Спикер Рады ответил ООН, что не может закрыть сайт «Миротворец» 
Юнкер уверен, что нового продления сроков Brexit не понадобится

Юнкер уверен, что нового продления сроков Brexit не понадобится

 Турция не против, если РФ и САР отведут курдские отряды от границы

Турция не против, если РФ и САР отведут курдские отряды от границы
17:01   17 Октября 2019
Россия

Путин поддержал борьбу с кинопиратством в России

Путин поддержал борьбу с кинопиратством в России

Президент РФ Владимир Путин поддержал борьбу с кинопиратством в России. Об этом он заявил в рамках встречи с мастерами, выпускниками и студентами ВГИКа.

По словам Путина, он полностью поддерживает жесткую позицию министерства культуры по борьбе с интернет-пиратством в стране. Президент заявил, что на эту тему «много сопротивляющихся», но нужно над этим работать.

По словам главы Минкульта Владимира Мединского, 90 процентов прибыли создатели кино получают от кинопроката, но также рассказал, что кино можно смотреть и на стриминговых сервисах. По мнению российского министра, эту нишу в стране будет невозможно занять, если не бороться с кинопиратством. 

Путин поддержал борьбу с кинопиратством в России

Кроме того, Владимир Мединский отметил, что разработанный в 2013 году законопроект о борьбе с кинопиратством не работает и работать не будет, так как многое устарело, и сам документ «слишком мягкий». 

Ранее Владимир Путин одобрил идею создания международного рейтинга творческих вузов. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #политика #мединский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...