Президент РФ Владимир Путин поддержал борьбу с кинопиратством в России. Об этом он заявил в рамках встречи с мастерами, выпускниками и студентами ВГИКа.

По словам Путина, он полностью поддерживает жесткую позицию министерства культуры по борьбе с интернет-пиратством в стране. Президент заявил, что на эту тему «много сопротивляющихся», но нужно над этим работать.

По словам главы Минкульта Владимира Мединского, 90 процентов прибыли создатели кино получают от кинопроката, но также рассказал, что кино можно смотреть и на стриминговых сервисах. По мнению российского министра, эту нишу в стране будет невозможно занять, если не бороться с кинопиратством.

Кроме того, Владимир Мединский отметил, что разработанный в 2013 году законопроект о борьбе с кинопиратством не работает и работать не будет, так как многое устарело, и сам документ «слишком мягкий».

Ранее Владимир Путин одобрил идею создания международного рейтинга творческих вузов.