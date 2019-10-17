ВГИК сможет вырабатывать собственные стандарты образования
Всероссийский государственный институт кинематографии (ВГИК) сможет самостоятельно вырабатывать собственные стандарты образования, однако и про общие стандарты высшего образования забывать не стоит. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
В четверг, 17 октября, глава государства встретился с выдающимися выпускниками ВГИКа по случаю столетнего юбилея вуза
«Что касается выработки своих собственных стандартов, то почему нет?.. Включим (в указ), договорились», — сказал Путин.
По словам Путина, когда было решено все вузы отдать под контроль одного ведомства - Минобразования и науки, исходили из того, что должны быть именно общие стандарты образования.
«Когда мы были на войне»: Путин посмотрел репетицию студентов ВГИК pic.twitter.com/aaQfutrAM6— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) October 17, 2019