Российский лидер Владимир Путин одобрил идею создания международного рейтинга творческих вузов. С такой инициативой выступил ректор Всероссийского государственного института кинематографии Владимир Малышев.

По словам Путина, у всех творческих вузов есть своя специфика, поэтому сделать такой список будет непростой задачей, но необходимо этим заняться. Президент РФ отметил, что неправильно включать творческие вузы в общие рейтинги, а также добавил, что все подобные списки являются весьма относительными.

Также Малышев спросил Владимира Путина, может ли ВГИК создавать свои стандарты в образовании.

«Почему нет?», — прокомментировал предложение глава государства.

Владимир Путин поздравил кинематографистов с вековым юбилеем ВГИКа и пообщался с мастерами и молодыми студентами.