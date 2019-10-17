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16:40   17 Октября 2019
Россия

Путин одобрил идею создания международного рейтинга творческих вузов

Путин одобрил идею создания международного рейтинга творческих вузов

Российский лидер Владимир Путин одобрил идею создания международного рейтинга творческих вузов. С такой инициативой выступил ректор Всероссийского государственного института кинематографии Владимир Малышев.

По словам Путина, у всех творческих вузов есть своя специфика, поэтому сделать такой список будет непростой задачей, но необходимо этим заняться. Президент РФ отметил, что неправильно включать творческие вузы в общие рейтинги, а также добавил, что все подобные списки являются весьма относительными.

Также Малышев спросил Владимира Путина, может ли ВГИК создавать свои стандарты в образовании. 

«Почему нет?», — прокомментировал предложение глава государства.

Владимир Путин поздравил кинематографистов с вековым юбилеем ВГИКа и пообщался с мастерами и молодыми студентами. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #политика #вгик

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