Ирак оказался перед угрозой нашествия террористов из-за курдских бандитов

Пока армия Турции проводит военную операцию на севере Сирии под кодовым названием «Источник мира» против курдских бандформирований, объединенное командование Ирака укрепляет границы. Багдад организовал четыре линии обороны, чтобы поставить надежный заслон боевикам террористической организации «Исламское государство» (ИГ — запрещена в РФ).

На первой линии обороны разместились погранвойска, на второй — силы народной милиции «Хашд аш-Шааби», третью заняли армейцы и на четвертой расположились подразделения федеральной полиции. Эшелонированная оборона обусловлена прецедентом, который угрожает безопасности Ирака. Министр обороны страны Наджах аш-Шамри 17 октября сообщил о задержании нескольких сбежавших из Сирии боевиков ИГ.

В минувшее воскресенье курды выпустили около 800 связанных с ИГ иностранцев из лагеря Айн-Исса в северной сирийской провинции Ракка. Представители курдов уверяют, что лагерь попал под обстрел турецкой артиллерии. По данным источников турецкого агентства Anadolu, боевики курдских «Демократических сил Сирии» (SDF) сами устроили в лагере пожар, предварительно сняв охрану.

В тоже время медиаресурсы ИГ призывают «спящие ячейки» помогать беглецам. Объединенное командование Ирака допускает, что устроить прорыв через границу могут до трех тысяч боевиков ИГ, чтобы воссоединиться со своими единомышленниками, которые содержатся в лагерях Заевфратья между провинциями Найнава и Мосул.

Оказавшись на свободе, радикалы могут разбалансировать и без того шаткую политическую систему Ирака, сыграв на антиамериканских настроениях нескольких политических партий, а также дестабилизировать Сирию, полагает собеседник агентства.

Как курды используют заложников

О сотрудничестве курдских отрядов SDF под началом бывшего командира Рабочей партии Курдистана (РПК, признана террористической в ряде стран) Мазлума Абди с ИГ стало известно еще в 2017 году. Во время боев на берегах Евфрата курды внезапно прекратили атаковать исламистов, позволяя им спокойно проходить между позициями SDF.

Сегодня курды удерживают около 70 тысяч подозреваемых в связях с ИГ в лагерях, разбросанных по северо-востоку Сирии. Из них, по оценке Пентагона, только около десяти тысяч узников являются боевиками террористической организации. Из рассказа представителя правозащитной организации Human Rights Watch Летты Тейлор американскому изданию The Intercept можно сделать вывод, что курды безразличны и порой жестоки к пленникам. Лагеря представляют собой набор палаток, где в антисанитарных условиях гибнут дети.

Сбежавшие пленники-радикалы ИГ не единственная угроза для Ирака. Анклав на севере страны по-прежнему не отказался от идеи свободного Курдистана. После курдского референдума о независимости в 2017 году Багдаду пришлось отправить армию в северную провинцию Киркук, чтобы охладить горячие головы сепаратистов.

Курды больше не друзья США

Вашингтон похоже окончательно разочаровался в своих вчерашних сирийских союзниках. Президент США Дональд Трамп открыто признал, что курды — не ангелы, а также выяснил, что Америка воюет вместе с курдами в Сирии, но против них в Ираке. Это дорого и глупо, решил глава Белого дома, так как обходится казне в восемь миллиардов долларов.

Рабочая партия Курдистана, тесно связанная с SDF, и с которой борется Турция, по мнению Трампа, представляет большую террористическую угрозу, чем ИГ.

