Турция не против, если РФ и САР отведут курдские отряды от границы

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не будет против, если решение вопроса об отводе курдских сил с севера Сирии возьмут на себя власти России и САР. Об этом он заявил в интервью «Би-би-си».

Турецкая сторона говорит об отводе отрядов Рабочей партии Курдистана (РПК) и «Сил народной самообороны» (СНС) с сирийско-турецкой границы, пояснил глава турецкого МИД.

«Если Россия вместе с сирийской армией выведут СНС из региона, мы не будем против», — заявил Чавушоглу.

Турецкий министр считает, что президент Сирии Башар Асад не может объединить страну. При этом представитель Анкары отметил, что Турция является гарантом астанинского процесса от оппозиции и ведет диалог со всеми сторонами сирийского конфликта. «РФ и Иран — как гаранты режима, мы — как гаранты оппозиции. Очень важно начать в Женеве работу конституционного комитета», — сообщил Чавушоглу.

Министр также прокомментировал и письмо, отправленное президентом США Дональдом Трампом турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану. На заявление Трампа о том, что «РПК хуже Исламского государства*» (запрещена в России), министр отметил, что для Анкары нет разницы между запрещенными в стране организациями — «они используют всех ради своей выгоды».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков удивился письму Трампа Эрдогану, отметив, что стиль обращения американского президента к коллеге «не часто встретишь в переписке государственных лидеров».