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Эрдоган и Пенс проводят переговоры в Анкаре

Эрдоган и Пенс проводят переговоры в Анкаре

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16:35   17 Октября 2019
Ближнее зарубежье

Эрдоган и Пенс проводят переговоры в Анкаре

Эрдоган и Пенс проводят переговоры в Анкаре

Президент Турции Тайип Эрдоган и вице-президент США Майк Пенс проводят переговоры в Анкаре. Об этом стало известно в четверг, 17 октября.

Отмечается, что встреча политиков проходит в президентском дворце в столичном районе Бештепе. Известно, что возглавляемая Пенсом американская делегация прибыла с визитом в Турцию, чтобы обсудить антитеррористическую операцию «Источник мира». 

Ранее турецкая армия начала на севере Сирии антитеррористическую операцию «Источник мира», которая направлена против курдских вооруженных формирований и террористов «Исламского государства» (группировка, запрещенная в России). Турецкий лидер объяснил, что цель операции — освобождение приграничной зоны от курдов-боевиков, объединившихся с игиловцами.

ВКС РФ и САР вели настоящую борьбу с террористами, а курды-боевики вместо войны пытались договориться с членами ИГ за высокие посты в своих рядах. Кроме этого, они убивали местное население, а оставшимся в живых навязывали свои устои. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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