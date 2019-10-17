Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Глава медиагруппы «Патриот» участвует в заседании думской комиссии по вмешательству

Глава медиагруппы «Патриот» участвует в заседании думской комиссии по вмешательству

 Путин поддержал борьбу с кинопиратством в России

Путин поддержал борьбу с кинопиратством в России
Эрдоган и Пенс проводят переговоры в Анкаре

Эрдоган и Пенс проводят переговоры в Анкаре

Спикер Рады ответил ООН, что не может закрыть сайт «Миротворец» 

Спикер Рады ответил ООН, что не может закрыть сайт «Миротворец» 
Юнкер уверен, что нового продления сроков Brexit не понадобится

Юнкер уверен, что нового продления сроков Brexit не понадобится

 Турция не против, если РФ и САР отведут курдские отряды от границы

Турция не против, если РФ и САР отведут курдские отряды от границы
Глава медиагруппы «Патриот» участвует в заседании думской комиссии по вмешательству

Глава медиагруппы «Патриот» участвует в заседании думской комиссии по вмешательству

 Путин поддержал борьбу с кинопиратством в России

Путин поддержал борьбу с кинопиратством в России
Эрдоган и Пенс проводят переговоры в Анкаре

Эрдоган и Пенс проводят переговоры в Анкаре

Спикер Рады ответил ООН, что не может закрыть сайт «Миротворец» 

Спикер Рады ответил ООН, что не может закрыть сайт «Миротворец» 
Юнкер уверен, что нового продления сроков Brexit не понадобится

Юнкер уверен, что нового продления сроков Brexit не понадобится

 Турция не против, если РФ и САР отведут курдские отряды от границы

Турция не против, если РФ и САР отведут курдские отряды от границы
16:33   17 Октября 2019
Весь мир

ФАН покажет фильм о герое, отстоявшем сирийский Дейр-эз-Зор

ФАН покажет фильм о герое, отстоявшем сирийский Дейр-эз-Зор

Федеральное агентство новостей подготовило фильм о бригадном генерале Иссаме Захреддине, который героически отстоял осажденный террористами запрещенной группировки ИГ* город Дейр-эз-Зор. 

Фильм расскажет о боевой истории генерала сирийской Республиканской гвардии, восстановленной по рассказам его родных и боевых товарищей. Его можно будет посмотреть на сайте Федерального агентства новостей 18 октября в 18.00 по московскому времени.

Иссам Захреддин возглавлял правительственные войска Сирии во время многих боев, получив прозвище «Лев Республиканской гвардии». Он был командиром 104-й дивизии, которую когда-то возглавлял еще только будущий лидер САР Башар Асад.

Три года Захреддин возглавлял оборону осажденного боевиками Дейр-эз-Зора. В 2017 году после продолжительной блокады город удалось полностью освободить от террористов. Но 18 октября 2017 года Иссам Захреддин погиб, подорвавшись на мине в ходе операции против террористов. Он не дожил всего месяц до полного освобождения города. 

*Террористическая организация, запрещена в РФ

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#сирия #дейр-эз-зор #фан #захреддин

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...