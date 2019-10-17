Федеральное агентство новостей подготовило фильм о бригадном генерале Иссаме Захреддине, который героически отстоял осажденный террористами запрещенной группировки ИГ* город Дейр-эз-Зор.

Фильм расскажет о боевой истории генерала сирийской Республиканской гвардии, восстановленной по рассказам его родных и боевых товарищей. Его можно будет посмотреть на сайте Федерального агентства новостей 18 октября в 18.00 по московскому времени.

Иссам Захреддин возглавлял правительственные войска Сирии во время многих боев, получив прозвище «Лев Республиканской гвардии». Он был командиром 104-й дивизии, которую когда-то возглавлял еще только будущий лидер САР Башар Асад.

Три года Захреддин возглавлял оборону осажденного боевиками Дейр-эз-Зора. В 2017 году после продолжительной блокады город удалось полностью освободить от террористов. Но 18 октября 2017 года Иссам Захреддин погиб, подорвавшись на мине в ходе операции против террористов. Он не дожил всего месяц до полного освобождения города.

*Террористическая организация, запрещена в РФ