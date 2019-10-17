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16:55   17 Октября 2019
Россия

Специалисты взялись за тюнинг автомобилей Aurus

Специалисты взялись за тюнинг автомобилей Aurus

Автомобили класса «люкс» отечественного производства Aurus вскоре появятся в свободной продаже. Если до этого, впрочем, как и сейчас, на машинах семейства «Кортеж» могут передвигаться лишь первые лица государства, то уже в следующем году при должной удаче элегантную разработку можно будет встретить на улицах.

Стоит отметить, что некоторые специалисты уже работают над дополнениями для российского автомобиля. Так, сотрудники тюнинг-ателье Khann создали Aurus GT Concept и даже больше — получили первые заказы, которые планируют реализовать уже в 2020 году. Глава пресс-отдела компании Дарья Глушко побеседовала на эту тему с iReactor.

«Основная задача нашей компании — придать дизайну автомобиля эмоциональную составляющую, показать его отличным от первоначального вида, при этом сохранив его общую концепцию и философию», — рассказала она.

Собеседница агентства подчеркнула, что опыт и технологический уровень Khann позволит ему реализовать столь амбициозный проект. За работой над автомобилем можно будет следить на странице в Instagram.

Специалисты взялись за тюнинг автомобилей Aurus

В то же время, тюнеры Федор и Борис с YouTube-канала LOW CARS MEET также решили поэкспериментировать с Aurus, но пока только с его изображением. Они превратили его в «стенс-проект» в стиле VIP.

По сути, парни предложили «занизить» машину, подпилив ей пружины, а также сделать ниже ее крышу. Бамперы и радиаторную решетку они выполнили в стиле «чоп-топ», а колеса поставили под углом. При таким модификациях, может показаться что авто буквально лежит на земле.

Aurus — рыночное название люксовых автомобилей для первых лиц государства проекта «Кортеж». Государственный институт НАМИ совместно с группой Sollers и зарубежными партнерами разработали лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Ожидается, что отечественная разработка появится в свободной продаже в начале 2020 года. Ориентировочная стоимость начинается от десяти миллионов рублей.

Ранее глава министерства промышленности и торговли Денис Мантуров сообщал, что в будущем году 50 машин обретут новых владельцев. Стоит отметить, что глава саудовского министерства энергетики Халид аль-Фалих не исключал, что приобретет автомобиль, если он сможет потянуть ее стоимость.

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Автор: Анна Манц
#авто #кортеж #тюнинг #aurus

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