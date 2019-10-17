Замглавы «Роснефти» не в курсе об остановке нефтедобычи в Иракском Курдистане

Пресс-секретарь и вице-президент «Роснефти» Михаил Леонтьев заявил, что ничего не знает о приостановке добычи нефти в Иракском Курдистане. Об этом он сообщил в интервью бизнес-агентству «Экономика Сегодня».

Ранее «РИА Новости» опубликовало информацию о кулуарном разговоре на пятой конференции «Технологии в области разведки и добычи ПАО «НК «Роснефть»». Утверждалось, будто бы компания приостанавливает работы на одном из блоков в Иракском Курдистане, а такое решение связано с близостью границ Сирии, где с 9 октября Турция проводит военную операцию «Источник жизни», направленную против курдских военизированных отрядов и оставшихся на северо-востоке САР сторонников запрещенного в РФ ИГ*.

Леонтьев заявил, что «ничего не знает ни о какой приостановке». Из этого следует, пишет «Экономика Сегодня», что речь может идти не о полном прекращении работы нефтедобывающего российского предприятия, а о небольшом уменьшении объемов добычи.

Напомним, 3 октября президент Филиппин Родриго Дутерте во время встречи с главой «Роснефти» Игорем Сечиным в российской столице призвал руководство корпорации начать инвестировать в филиппинскую экономику.

*организация признана террористической и запрещена судом на территории РФ.