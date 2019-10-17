Замглавы «Роснефти» не в курсе об остановке нефтедобычи в Иракском Курдистане

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Глава медиагруппы «Патриот» участвует в заседании думской комиссии по вмешательству

Глава медиагруппы «Патриот» участвует в заседании думской комиссии по вмешательству

 Путин поддержал борьбу с кинопиратством в России

Путин поддержал борьбу с кинопиратством в России
Эрдоган и Пенс проводят переговоры в Анкаре

Эрдоган и Пенс проводят переговоры в Анкаре

Спикер Рады ответил ООН, что не может закрыть сайт «Миротворец» 

Спикер Рады ответил ООН, что не может закрыть сайт «Миротворец» 
Юнкер уверен, что нового продления сроков Brexit не понадобится

Юнкер уверен, что нового продления сроков Brexit не понадобится

 Турция не против, если РФ и САР отведут курдские отряды от границы

Турция не против, если РФ и САР отведут курдские отряды от границы
Глава медиагруппы «Патриот» участвует в заседании думской комиссии по вмешательству

Глава медиагруппы «Патриот» участвует в заседании думской комиссии по вмешательству

 Путин поддержал борьбу с кинопиратством в России

Путин поддержал борьбу с кинопиратством в России
Эрдоган и Пенс проводят переговоры в Анкаре

Эрдоган и Пенс проводят переговоры в Анкаре

Спикер Рады ответил ООН, что не может закрыть сайт «Миротворец» 

Спикер Рады ответил ООН, что не может закрыть сайт «Миротворец» 
Юнкер уверен, что нового продления сроков Brexit не понадобится

Юнкер уверен, что нового продления сроков Brexit не понадобится

 Турция не против, если РФ и САР отведут курдские отряды от границы

Турция не против, если РФ и САР отведут курдские отряды от границы
16:23   17 Октября 2019
Россия

Замглавы «Роснефти» прокомментировал информацию об остановке нефтедобычи в Ираке

Замглавы «Роснефти» прокомментировал информацию об остановке нефтедобычи в Ираке

Пресс-секретарь и вице-президент «Роснефти» Михаил Леонтьев заявил, что ничего не знает о приостановке добычи нефти в Иракском Курдистане. Об этом он сообщил в интервью бизнес-агентству «Экономика Сегодня».

Ранее «РИА Новости» опубликовало информацию о кулуарном разговоре на пятой конференции «Технологии в области разведки и добычи ПАО «НК «Роснефть»». Утверждалось, будто бы компания приостанавливает работы на одном из блоков в Иракском Курдистане, а такое решение связано с близостью границ Сирии, где с 9 октября Турция проводит военную операцию «Источник жизни», направленную против курдских военизированных отрядов и оставшихся на северо-востоке САР сторонников запрещенного в РФ ИГ*.

Замглавы «Роснефти» не в курсе об остановке нефтедобычи в Иракском Курдистане

Леонтьев заявил, что  «ничего не знает ни о какой приостановке». Из этого следует, пишет «Экономика Сегодня», что речь может идти не о полном прекращении работы нефтедобывающего российского предприятия, а о небольшом уменьшении объемов добычи.

Напомним, 3 октября президент Филиппин Родриго Дутерте во время встречи с главой «Роснефти» Игорем Сечиным в российской столице призвал руководство корпорации начать инвестировать в филиппинскую экономику.

*организация признана террористической и запрещена судом на территории РФ.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Тимофей Булочкин
#россия #экономика #политика #нефть #роснефть #новости

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...