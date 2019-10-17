Директор ФСБ заявил, что ведомство пытается найти компромисс с Telegram

Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что у ведомства нет серьезных конфликтов с IT-компаниями по поводу ключей шифрования. Исключение — Telegram. Об этом стало известно в четверг, 17 октября.

По словам главы ведомства, только Telegram отказывается помогать спецслужбам. Такое заявление он сделал по результатам прошедшего в Сочи совещания руководителей спецслужб государств-партнеров ФСБ. Он также добавил, что сотрудники службы безопасности пытаются найти компромисс.

«Конечно же, [ФСБ — ред.] пытается налаживать необходимые контакты», — сказал Бортников.

Ранее Бортников назвал серьезной проблемой нежелание IT-компаний сотрудничать со спецслужбами в сфере информационной безопасности, ведь именно через мессенджеры общаются большинство бандитов.

Мессенджер Telegram создал российский бизнесмен Павел Дуров. Разработчик приобрел всемирную известность после того, как запустил социальную сеть «ВКонтакте».