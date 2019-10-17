Опубликовано видео запуска баллистических ракет на учениях «Гром-2019». Кадры обнародовал телеканал «Звезда».

Как сообщает Минобороны РФ, пуски баллистических и крылатых ракет проходили под руководством Верховного главнокомандующего ВС РФ, президента РФ Владимира Путина. Он осуществлял командование из Национального центра управления обороной.

Учения «Гром-2019» проходят на территории Камчатки и Архангельской области. Пуски ракет происходили на полигонах «Кура» и «Чижа» в Охотском и Баренцевом морях, отмечает Минобороны РФ. Также в учениях принимают участие корабли Северного и Каспийского флотов, они запустили крылатые ракеты «Калибр».