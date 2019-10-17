Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Пуски баллистических ракет на учениях «Гром-2019» попали на видео

Пуски баллистических ракет на учениях «Гром-2019» попали на видео

 Беглов рассказал, как полиция помогает разыскивать уклонистов от армии

Беглов рассказал, как полиция помогает разыскивать уклонистов от армии
Спикер Рады ответил ООН, что не может закрыть сайт «Миротворец» 

Спикер Рады ответил ООН, что не может закрыть сайт «Миротворец» 

 Два человека находятся под завалами обрушившегося дома в Армении

Два человека находятся под завалами обрушившегося дома в Армении
Байдена-младшего вызвали в суд по делу о признании отцовства

Байдена-младшего вызвали в суд по делу о признании отцовства

Немецкий депутат считает, что антироссийские санкции никому не приносят пользы

Немецкий депутат считает, что антироссийские санкции никому не приносят пользы
Пуски баллистических ракет на учениях «Гром-2019» попали на видео

Пуски баллистических ракет на учениях «Гром-2019» попали на видео

 Беглов рассказал, как полиция помогает разыскивать уклонистов от армии

Беглов рассказал, как полиция помогает разыскивать уклонистов от армии
Спикер Рады ответил ООН, что не может закрыть сайт «Миротворец» 

Спикер Рады ответил ООН, что не может закрыть сайт «Миротворец» 

 Два человека находятся под завалами обрушившегося дома в Армении

Два человека находятся под завалами обрушившегося дома в Армении
Байдена-младшего вызвали в суд по делу о признании отцовства

Байдена-младшего вызвали в суд по делу о признании отцовства

Немецкий депутат считает, что антироссийские санкции никому не приносят пользы

Немецкий депутат считает, что антироссийские санкции никому не приносят пользы
15:50   17 Октября 2019
Россия

Спецслужбы США поделились с ФСБ данными о лицах, готовивших теракты на территории РФ

Спецслужбы США поделились с ФСБ данными о лицах, готовивших теракты на территории РФ

Американские спецслужбы предоставили российским коллегам данные о преступниках, которые готовили на территории России теракты. Об этом сообщил глава ФСБ Александр Бортников.

«Совсем недавно американцы нам также предоставили информацию в отношении конкретных лиц и планов осуществления атак на территории нашей страны», — сказал он.

Это не первый раз, когда по линии спецслужб идет сотрудничество. Ранее Штаты помогли в расследовании готовившегося теракта в Казанском соборе в Петербурге.

Бортников добавил, что Россия и США восстанавливают диалог по вопросам кибербезопасности. Обсуждение идет в формате «2+2» в Женеве. Он подчеркнул, что у ФСБ с американскими спецслужбами всегда были рабочие контакты, независимо от внешнеполитической ситуации.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#сша #спецслужбы #бортников #фсб рф

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...