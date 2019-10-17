Спецслужбы США поделились с ФСБ данными о лицах, готовивших теракты на территории РФ

Американские спецслужбы предоставили российским коллегам данные о преступниках, которые готовили на территории России теракты. Об этом сообщил глава ФСБ Александр Бортников.

«Совсем недавно американцы нам также предоставили информацию в отношении конкретных лиц и планов осуществления атак на территории нашей страны», — сказал он.

Это не первый раз, когда по линии спецслужб идет сотрудничество. Ранее Штаты помогли в расследовании готовившегося теракта в Казанском соборе в Петербурге.

Бортников добавил, что Россия и США восстанавливают диалог по вопросам кибербезопасности. Обсуждение идет в формате «2+2» в Женеве. Он подчеркнул, что у ФСБ с американскими спецслужбами всегда были рабочие контакты, независимо от внешнеполитической ситуации.