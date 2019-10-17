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15:40   17 Октября 2019
Россия

Поклонская напомнила о воспитании Собчак, съязвившей о длине юбки депутата

Поклонская напомнила о воспитании Собчак, съязвившей о длине юбки депутата

Наталья Поклонская напомнила телеведущей Ксении Собчак и ее коллегам с «Дождя», «Би-би-си» и RTVi о воспитании после язвительного замечания по поводу длины юбки депутата Госдумы. По словам парламентария, сама она уважает стиль одежды светской львицы.

Поклонская отметила, что у депутатов много работы, которая далека от длины юбок и от переживаний журналистов. Кроме того, парламентарий отметила, что считает Ксению Собчак привлекательной женщиной.

«Моё воспитание никогда не позволит опуститься до обсуждения либо язвительного высказывания в отношении женщины или мужчины», — передает слова Поклонской «Царьград».

Наталья Поклонская также добавила, что председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий и представители комитета занимаются другими вопросами и заботами.

Ранее Ксения Собчак написала, что Наталья Поклонская вынуждена носить юбки подлиннее после перехода в комитет под руководством депутата Леонида Слуцкого. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #поклонская #общество #собчак

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