Наталья Поклонская напомнила телеведущей Ксении Собчак и ее коллегам с «Дождя», «Би-би-си» и RTVi о воспитании после язвительного замечания по поводу длины юбки депутата Госдумы. По словам парламентария, сама она уважает стиль одежды светской львицы.

Поклонская отметила, что у депутатов много работы, которая далека от длины юбок и от переживаний журналистов. Кроме того, парламентарий отметила, что считает Ксению Собчак привлекательной женщиной.

«Моё воспитание никогда не позволит опуститься до обсуждения либо язвительного высказывания в отношении женщины или мужчины», — передает слова Поклонской «Царьград».

Наталья Поклонская также добавила, что председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий и представители комитета занимаются другими вопросами и заботами.

Ранее Ксения Собчак написала, что Наталья Поклонская вынуждена носить юбки подлиннее после перехода в комитет под руководством депутата Леонида Слуцкого.