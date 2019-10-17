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Байдена-младшего вызвали в суд по делу о признании отцовства

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15:47   17 Октября 2019
Весь мир

Байдена-младшего вызвали в суд по делу о признании отцовства

Байдена-младшего вызвали в суд по делу о признании отцовства

Жительница штата Арканзас Ланден Робинс подала иск против сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Девушка утверждает, что Байден-младший — отец ее годовалого ребенка. Об этом 17 октября сообщила газета Daily Mail, ссылаясь на документы суда. 

По информации СМИ, в начале этого месяца 28-летняя американка заявила, что Хантер Байден признал свое отцовство, но отказался сделать это публично. Она требует, чтобы Байден-младший прошел тест на отцовство. По словам Робинс, ребенок родился в августе прошлого года. Сам Хантер открестился от ребенка и попросил суд отклонить иск девушки. 

Отмечается, что Робинс требует не только признать отцовство, но и выплату алиментов, медицинскую страховку и оплату расходов на услуги юриста. 

Байден-младший предстанет перед судом 2 декабря. В суде будут рассмотрены вопросы по тесту ДНК и временной выплате алиментов. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#сша #байден #политика #общество #весь мир

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