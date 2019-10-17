Байдена-младшего вызвали в суд по делу о признании отцовства

Жительница штата Арканзас Ланден Робинс подала иск против сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Девушка утверждает, что Байден-младший — отец ее годовалого ребенка. Об этом 17 октября сообщила газета Daily Mail, ссылаясь на документы суда.

По информации СМИ, в начале этого месяца 28-летняя американка заявила, что Хантер Байден признал свое отцовство, но отказался сделать это публично. Она требует, чтобы Байден-младший прошел тест на отцовство. По словам Робинс, ребенок родился в августе прошлого года. Сам Хантер открестился от ребенка и попросил суд отклонить иск девушки.

Отмечается, что Робинс требует не только признать отцовство, но и выплату алиментов, медицинскую страховку и оплату расходов на услуги юриста.

Байден-младший предстанет перед судом 2 декабря. В суде будут рассмотрены вопросы по тесту ДНК и временной выплате алиментов.