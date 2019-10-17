Беглов рассказал, как полиция помогает разыскивать уклонистов от армии

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что повестку в военкомат не получили более 6000 человек: полиция помогает в розыске уклонистов, несмотря на отсутствие полномочий. Об этом сообщает «Невские Новости».

Речь об организации осеннего призыва зашла на заседании, где сообщалось о призыве в осеннюю кампанию уже 820 человек. Осенний призыв закончится 15 декабря, а последних срочников отправят в места прохождения воинской службы 25 декабря.

Беглов подчеркнул, что несмотря на то, что правоохранительные органы не имеют полномочий розыска уклоняющихся от военной службы граждан, они помогают военкоматам в установлении их местонахождения. Присутствующие предложили делегировать полиции такие полномочия, но представитель петербургского ГУ МВД Светлана Казымова отметила, что органы в любом случае помогают с розыском — в этом году они посодействовали обнаружению 334 уклонистов.

Губернатор Северной столицы отметил, что в этом году снизилось и количество жалоб на пункты призыва — в 2018 году их было 59 — в три раза меньше, чем в 2017. «В этом году весной их было совсем мало. Но жалобы есть», — заключил Беглов.

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве 1 октября.