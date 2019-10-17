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15:28   17 Октября 2019
Россия

Минтранс видит риски в отмене платной регистрации в аэропортах

Минтранс видит риски в отмене платной регистрации в аэропортах

Минтранс видит риски в отмене платной регистрации в аэропортах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Минтранс видит риски введения дополнительных сборов авиакомпаний с пассажиров в случае исключения из федеральных авиационных правил обязанности авиакомпаний включать в тариф услугу регистрации в аэропорту», — цитирует пресс-службу ведомства ТАСС.

По данным министерства транспорта, ведомство получило обращение авиакомпании «Победа», но считает, что его реализация несет в себе риски введения дополнительных сборов для пассажиров со стороны авиакомпаний. В министерстве считают, что самостоятельно не могут принимать такое решение, идею необходимо обсуждать с депутатами и сенаторами, а также с участниками рынка. 

Ранее «Победа» во второй раз обратилось в Минтранс с просьбой исключить из правил обязанность включать в тариф услугу регистрации в аэропорту. По мнению авиакомпании, это повлечет за собой повышение цен на авиабилеты даже для тех, кто не пользуется услугой и проходит регистрацию на рейс самостоятельно. В "Победе" сообщили, что 90 процентов их пассажиров совершают регистрацию онлайн. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #победа #минтранс #общество

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