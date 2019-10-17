Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Пуски баллистических ракет на учениях «Гром-2019» попали на видео

Пуски баллистических ракет на учениях «Гром-2019» попали на видео

 Беглов рассказал, как полиция помогает разыскивать уклонистов от армии

Беглов рассказал, как полиция помогает разыскивать уклонистов от армии
Спикер Рады ответил ООН, что не может закрыть сайт «Миротворец» 

Спикер Рады ответил ООН, что не может закрыть сайт «Миротворец» 

 Два человека находятся под завалами обрушившегося дома в Армении

Два человека находятся под завалами обрушившегося дома в Армении
Байдена-младшего вызвали в суд по делу о признании отцовства

Байдена-младшего вызвали в суд по делу о признании отцовства

Немецкий депутат считает, что антироссийские санкции никому не приносят пользы

Немецкий депутат считает, что антироссийские санкции никому не приносят пользы
Пуски баллистических ракет на учениях «Гром-2019» попали на видео

Пуски баллистических ракет на учениях «Гром-2019» попали на видео

 Беглов рассказал, как полиция помогает разыскивать уклонистов от армии

Беглов рассказал, как полиция помогает разыскивать уклонистов от армии
Спикер Рады ответил ООН, что не может закрыть сайт «Миротворец» 

Спикер Рады ответил ООН, что не может закрыть сайт «Миротворец» 

 Два человека находятся под завалами обрушившегося дома в Армении

Два человека находятся под завалами обрушившегося дома в Армении
Байдена-младшего вызвали в суд по делу о признании отцовства

Байдена-младшего вызвали в суд по делу о признании отцовства

Немецкий депутат считает, что антироссийские санкции никому не приносят пользы

Немецкий депутат считает, что антироссийские санкции никому не приносят пользы
15:24   17 Октября 2019
Ближнее зарубежье

Спикер Рады ответил ООН, что не может закрыть сайт «Миротворец» 

Спикер Рады ответил ООН, что не может закрыть сайт «Миротворец» 

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков ответил на призыв Организации объединенных наций закрыть скандально известный сайт «Миротворец». Он выступил на брифинге 17 октября, трансляцию вел телеканал «Рада».

Напомним, что ранее заместитель председателя мониторинговой миссии ООН на Украине Бенджамин Моро призвал украинских парламентариев инициировать ликвидацию интернет-портала.

«Парламент не может привлекаться к таким процессам, поскольку закрыть как информационные, так и другие сайты, у нас таких полномочий нет, и я не уверен, что они необходимы Верховной Раде», — ответил Разумков.

Вместе с тем, ему бы хотелось, чтобы СМИ и другие работали «исключительно в законодательном поле и не наносили урон интересам» Украины.

Спикер Рады ответил ООН, что не может закрыть сайт «Миротворец» 

Напомним, что на сайте «Миротворец» публикуют личные данные «изменников родины», например неугодных журналистов или ополченцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Так, в 2016 году здесь были обнародованы списки представителей СМИ, в частности иностранных, которые получили аккредитацию на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В перечне были их контактные данные, на которые потом стали поступать бесчисленные угрозы.

Также база данных содержит сведения ряда россиян, в том числе и деятелей культуры. Стоит отметить, что «Миротворец» не является официальным ресурсом.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#украина #оон #рада #миротворец #разумков

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...