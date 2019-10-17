Спикер Рады ответил ООН, что не может закрыть сайт «Миротворец» 

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков ответил на призыв Организации объединенных наций закрыть скандально известный сайт «Миротворец». Он выступил на брифинге 17 октября, трансляцию вел телеканал «Рада».

Напомним, что ранее заместитель председателя мониторинговой миссии ООН на Украине Бенджамин Моро призвал украинских парламентариев инициировать ликвидацию интернет-портала.

«Парламент не может привлекаться к таким процессам, поскольку закрыть как информационные, так и другие сайты, у нас таких полномочий нет, и я не уверен, что они необходимы Верховной Раде», — ответил Разумков.

Вместе с тем, ему бы хотелось, чтобы СМИ и другие работали «исключительно в законодательном поле и не наносили урон интересам» Украины.

Напомним, что на сайте «Миротворец» публикуют личные данные «изменников родины», например неугодных журналистов или ополченцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Так, в 2016 году здесь были обнародованы списки представителей СМИ, в частности иностранных, которые получили аккредитацию на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В перечне были их контактные данные, на которые потом стали поступать бесчисленные угрозы.

Также база данных содержит сведения ряда россиян, в том числе и деятелей культуры. Стоит отметить, что «Миротворец» не является официальным ресурсом.